01:00 · 30.04.2018

Quais são as principais mudanças no comportamento do consumidor que afetam diretamente os negócios de modo geral? Claro que as especificidades trarão respostas mais precisas e apropriadas, mas o fato é que todos os segmentos sabem e são forçados a reconhecer que a mudança no comportamento é gigantesca, com antigos hábitos sendo substituídos de forma muito rápida e com impacto direto no dia a dia. O consumidor hoje conhece bem seus direitos, pesquisa muito mais sobre as marcas e produtos e é influenciado por fatores que vão além do preço e qualidade, como o propósito, por exemplo.

On

Aço

Questões relativas à saúde e segurança do trabalhador estiveram em pauta no evento "1° Encontro de Ideias", realizado pela Aço Cearense durante o mês de abril, integrada a campanha Abril Verde. A ideia principal é atingir o índice de acidente zero em suas unidades.

Off

Prejuizos

O encerramento da parceria do Facebook com a Serasa Experian, cuja ferramenta permitia o cruzamento de ambos os bancos de dados com o objetivo de entregar infos de publicidade segmentada na plataforma, foi mais um momento ruim para a maior plataforma mundial.

Pra inspirar

Segunda edição do evento "Umbora Inspirar", uma iniciativa da Umbora - Experiências Educacionais vai acontecer no dia 16 de maio, a partir das 18h, no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza. Entre os palestrantes está o fundador do China In Box e participante do programa de TV Shark Tank Brasil, Robinson Shiba. Evento traz reflexões sobre temas como inovação, como fator "chave para que sejamos cada vez mais criativos e eficientes".

Mães

Shopping Iguatemi Fortaleza realiza este ano uma promoção diferente, que já pode ir direto para as mães, em uma ação em parceria com a marca brasileira O Boticário. Compras a partir de R$ 350,00 no shopping (limite de 10 unidades por CPF), ganha um hidratante Floratta in Rose 200 ml. A campanha começa dia 26 de abril e segue até o dia 13 de maio, data em que será comemorado o Dia das Mães em todo o mundo.

Frase

"Dispositivos sofisticados não vão fazer a diferença se não tivermos grandes professores em sala de aula".

Barack Obama

Ex-presidente americano

05

Cinco anos da grife URB Store, marca criada pelo Grupo Produção, estão sendo comemorados esse mês. Segundo informou, a fábrica conta hoje com 120 colaboradores e 7% a mais no faturamento, com um modelo de gestão próprio.

10

Smiles está entre as marcas que mais se valorizaram em 2018. A companhia foi uma das 10 marcas brasileiras de maior valor, ao lado de companhias de segmentos tradicionais como varejo, bancos e petróleo, segundo a "BrandZ Top 60 marcas mais valiosas do Brasil".

No papel de garoto propaganda exclusivo da marca cearense Haquette, recém-lançada, o multimídia Wesley Safadão, fotografou, desfilou e declarou que vai usar a marca. Wesley estreou nas passarelas no lançamento da coleção Be Surprised, que aconteceu última segunda-feira num desfile exclusivo no Maraponga Mart Moda. Sob o comando do também cearense Gilberto Franklin, que já é empresário do segmento têxtil. A ideia do lançamento da nova marca vem de um "sonho dele de ter uma label própria no mercado", Conforme foi divulgado, a participação direta do idealizador aconteceu em todo o desenvolvimento de sua produção. E Wesley endossa.