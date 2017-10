01:00 · 16.10.2017

A nova edição do estudo "Truth About Street", desenvolvida anualmente pela agência americana McCann, envolveu este ano cerca de 20.000 colaboradores do McCann Worldgroup em mais de 100 países. No Brasil, os 700 colaboradores da rede, formada pelas empresas WMcCann, EOU/MRM, Momentum, FutureBrand e Weber Shandwick, foram às ruas de São Paulo.

A agência conseguiu a sábia proeza de envolver colaboradores de todos os níveis e departamentos das empresas, na ação de rua. A ideia foi a de reunir a informação "mais relevante de cada cultura local, as atitudes em relação às marcas, a cultura de compra, o comércio eletrônico e os sentimentos do novo consumidor".

On

Concurso

Instituto Net Claro Embratel abre inscrições para a 3ª edição do concurso NetLab de novas ideias de séries brasileiras, iniciativa que busca identificar talentos criativos de todo o país e que gera oportunidades de negócios para o setor de audiovisual.

Off

Pirataria

Mercado de vídeo game no Brasil tem 66,3 milhões de jogadores e movimenta R$ 4,1 bilhões colocando o país, segundo a consultoria New Zoo, como 13º maior mercado do mundo. Podia ser maior. Pirataria afastou as principais marcas do país.

Marcas globais

Senac Moda Conecta SP/CE Verão 2019, evento voltado para o setor confeccionista da região Nordeste, acontece próximo dia 18 e deve reunir interessados e players do setor, com a presença também de especialistas em marcas de moda internacionais, que irão palestrar em momentos distintos da programação. Cores, tecidos e abordagens entre os temas abordados.

Leitura

Um milhão de pedidos processados em uma semana. Esse é o resultado da primeira semana da campanha "Leia para uma Criança", idealizada pelo Itaú, em âmbito nacional, cujo foco do projeto é a distribuição gratuita de livros infantis, em parceria com a Fundação Itaú Social. Ideia chave da ação é "empoderar o desenvolvimento educacional" das crianças.

Frase

"Sabedoria não é destruir ídolos, é não tê-los criado nunca".

Umberto ECO (1932-2016)

Escritor, filósofo e semiológo

12

Placas foram instaladas na fachada de casas de moradores de 10 comunidades de Fortaleza, dentro do projeto Outdoor Social, que tem por objetivo levar campanhas de utilidade pública ou publicitárias às comunidades de periferia de todo o País, com o objetivo de gerar renda também para os moradores. Campanha atual é da Schin e fica até dezembro,

5

Mil pipas foram distribuídas pelo Iguatemi para comemorar o Dia da Criança, em uma ação de marketing que já acontece alguns anos. Evento "resgata uma brincadeira que aproxima pais e filhos de uma forma saudável, aproveitando o vento intenso da capital". Revoada aconteceu no estacionamento do shopping e reuniu milhares de pessoas.

O Colégio Master teve três filmes premiados na categoria Cultura e Educação no prêmio de publicidade Colunistas Norte/Nordeste 2017. O comercial "Salve o Português" conquistou o ouro e outros dois vídeos, da série "Matrículas 2017", levaram o bronze. Esta foi a primeira vez que o colégio concorreu ao Colunistas. A premiação, aliás, comemora este ano 50 anos de história, sendo considerado o mais tradicional de comunicação e marketing do Brasil. Os vídeos da campanha vencedora foram produzidos em parceria com a Agência Delantero, que já ganhou três vezes o Prêmio Profissionais do Ano Norte e Nordeste com vídeos do Colégio.