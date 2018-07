Lançamentos

01:00 · 07.07.2018

A Colgate investe no lançamento com os simpáticos personagens Minions. Além de estamparem o rótulo dos produtos eles integram a promoção Viaje com Colgate Smiles, com sorteio de viagem para Orlando. Serão sorteadas três viagens para toda família conhecer os parques temáticos da Universal Orlando Resort.

Maquiagens da TheBalm expandem canais de venda

A marca californiana The Balm, presente em mais de 100 pontos de vendas físicos no País e, em Fortaleza, nas lojas da Cosbel de shoppings, consolida sua presença em solo brasileiro. A estratégia é a chegada aos canais farma, aeroporto e na Dafiti. A marca também comemora a entrada do portfólio da Tradeline Dafiti, maior e-commerce de moda e lifestyle da América Latina.

Protetor labial Amora da Nivea

A Nivea realiza campanha especial para divulgação do Protetor Labial Amora Shine, novo aliado para a maquiagem e cuidado dos lábios. Com a hashtag #AMORAisthenewblack, a blogueira Camila Coutinho dá dicas de como usar um look completo nos tons de amora, considerando roupas e maquiagens para dia e noite. Além da hidratação, o produto tem cor e amora, que é tendência e um cheirinho delicioso.

Nova cebola do Outback

O Outback apresenta nova versão da sua famosa cebola gigante Bloomin' Onion. A novidade foi criada pela equipe brasileira da marca e apresenta o icônico aperitivo preparado com um toque exclusivo de Chipotle e um blend de temperos que garantem um sabor defumado. Servida com molho Spicy Smoked Mayo, a cebola promete conquistar os apaixonados pelo Outback.

Malbec Club e os cuidados especiais para homens

Para incentivar os cuidados pessoais, Malbec Club traz um novo olhar para a marca, principal perfumaria masculina do Boticário. A novidade é uma linha exclusiva, com linguagem única e fórmulas inovadoras para homens cada vez mais vaidosos, preocupados com sua aparência. São seis itens de cuidados pessoais - Loção Hidratante, Sabonete Líquido, Creme para Barbear, Óleo para Barba, Balm Pós Barba e Shampoo Grey - além de um nécessaire funcional, com design único.

Produtos sustentáveis da Evo

A Evo apresenta seus produtos sustentáveis para o dia a dia, pequenas recepções e eventos temáticos. A decoração simples é ideal, por exemplo, para o período junino para servir comidinhas típicas, como bolo de fubá canjica, curau, cuscuz e outras delícias.