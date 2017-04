00:00 · 08.04.2017

A Le Creuset, conceituada marca francesa de utensílios de cozinha, anuncia o lançamento da linha Branca de Ferro Fundido na versão chamada Signature. Novidade no Brasil, a nova linha traz o pegador maior e mais resistente e alças laterais 45% maiores. Os produtos da linha de Ferro Fundido são adequados para todas as fontes de calor e também podem ir ao forno. Os produtos podem ser encontrados em Fortaleza, no Shopping Iguatemi e no site www.lecreuset.com.br.

Chocolatto

O Grupo 3corações líder de café e cappuccino no Brasil, chega com mais uma novidade para o mercado. O Chocolatto, linha de achocolatado em pó, que está sob o guarda-chuva da marca, ganha novo design , nova gramatura de 700g e nova fórmula com mais sabor de chocolate.

Estilo mule

O mule chegou há algumas estações, mas somente agora parece ter caído de fato nas graças das mulheres e promete ser o sapato hit da temporada. Caracterizado por ser aberto no calcanhar, o mule é primo do tamanco, mas são mais femininos e elegantes. A Esposende investiu no modelo.

Proteção no olhar

A Ferrovia traz lançamentos que trabalham metal nobre, lentes com proteção UVA e UVB e espelhamento total nas cores azul, prata, preto e marrom. Entre as novidades, um redondinho clássico e superantenado com o mercado mundial de óculos.