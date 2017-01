Lançamentos: Hidratante corporal da Leite de Rosas

00:00 · 14.01.2017

Que o chá verde funciona como um excelente detox para o organismo todo mundo sabe. Além disso, as substâncias contidas na erva/iguaria também são poderosas aliadas para a pele. Trazem uma deliciosa sensação refrescante. Cosméticos à base de chá verde também são excelentes hidratantes, além de terem ação antioxidante. Eles ajudam a evitar alergias tópicas por contato e até a repelir bactérias que causam espinhas. A Leite de Rosas, marca brasileira de cosméticos que está há 87 anos no mercado, desenvolveu um hidratante corporal refrescante que combina chá verde e erva doce, ideal para deixar a pele saudável, cheirosa, fresquinha e mais bonita.

Seleção do Meu Móvel de Madeira

A Meu Móvel de Madeira, loja online especializada em mobiliários e itens de decoração assinados e com produção totalmente nacional, inicia o ano com uma seleção de produtos com descontos. Na seleção, estão os queridinhos do e-commerce: produtos práticos e que ajudam qualquer um a deixar a casa organizada sem perder o estilo. O desconto vai até o fim de janeiro. Dentre eles, a Penteadeira Florata, em madeira maciça de floresta reflorestada e MDF, com acabamento Branco Giz.

Natura UNA destaca beleza no verão

Novidades para os olhos e os lábios da linha Natura UNA, marca premium da maquiagem com produtos para destacar a beleza que emerge da brasileira na estação mais quente do ano. O batom Matific FPS 15, o Lápis Sobrancelhas Definidas e a Maxxi Palette são itens essenciais e práticos para o nécessaire que acompanham as tendências da estação. A linha de Batons Matific FPS 15 (R$ 41,90) vem com 8 opções que vão do "nude ao rouge", com efeito matte, alta cobertura e hidratação por até 8 horas. A Maxxi Palette Nudes Clássicos (R$ 123,00) possui 12 tons de sombras do nude ao dourado para diversos efeitos e ocasiões.

Gocase Feminices

A marca de cases para smartphones Gocase apresenta a coleção assinada pela blogueira de maquiagem Bruna Tavares, com 'Pausa para Feminices'. Ao todo são seis estampas que traduzem o universo da Bruna, viciada em maquiagem, apaixonada por moda e tudo que envolve cultura e beauté. A coleção traz como tema '#PausaParaSelfie', com intuito de despertar nos fãs e seguidores da blogueira seu momento de beleza. As cases possuem a inspiração em 'make' e duas se destacam por serem marcas registradas da Bruna: a de boca e de olhos. A coleção traz uma variação nas cores nude, outra característica da blogueira, e para completar, case de sereísmo, que remete ao mundo lúdico da beleza das sereias.

