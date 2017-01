Lançamentos: Desconto em mais de 400 produtos

00:00 · 07.01.2017

O Boticário preparou uma promoção com descontos de até 40% em mais de 400 produtos. Os descontos serão válidos até 22 de janeiro para itens de perfumaria e maquiagem nas lojas de todo País. Entre as maquiagens, estão incluídas a Make B. Base Beauty Cushion, Make B. Palette de maquiagem Royal Case, Intense delineador líquido preto e Intense Batom mate 330 loucuras. Mas também entram na promoção desodorantes e perfumes.

Xalingo se inspira em Disney

Várias famílias do País já estão conferindo "Moana: Um mar de aventuras". Para marcar a estreia do filme, a Xalingo apresenta uma coleção especial com Dominó 28 peças, Jogo da Memória 24 peças, Quebra-Cabeça 60 peças, Carimbos, Kit Desenhando e também um Balde de Praia para as brincadeiras em áreas externas. Opção para o período de férias, a linha auxilia no desenvolvimento da garotada e proporciona bons momentos de lazer com a família e os amigos.

Linha especial da Faber-Castell

Buscando estimular a criatividade em todas as fases da vida, a Faber-Castell desenvolveu a Linha Jumbo, especialmente voltada às crianças entre 3 e 5 anos de idade. Todo o portfólio foi concebido para atender as crianças com "mãozinhas pequenas". Os produtos têm formato ergonômico para facilitar a pegada, mina mais grossa e resistente no caso dos EcoLápis, cores vivas e de grande durabilidade para as canetinhas, entre outras características que permitem que os pequenos coloquem no papel a sua imaginação, com muito conforto e segurança.

Intimus apresenta itens para cuidados femininos

Com a proposta de oferecer uma experiência superior de cuidado íntimo feminino, Intimus, pertencente à multinacional norte-americana Kimberly-Clark, traz três novidades no portfólio: novo centro de absorção para os absorventes Intimus Noturno, lançamento de protetores diários Flexíveis Intimus Days e nova formulação dos sabonetes Intimus, com novas fragâncias.