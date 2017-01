Lançamentos: Burger King - combo para maiores de 70

00:00 · 21.01.2017

O Burger King tem novidade a partir do próximo dia 25, em todos os restaurantes da rede no Brasil, por um tempo limitado. Trata-se do King Senior, o primeiro produto da história da rede voltado para idosos e só pode ser vendido para maiores de 70 anos. "Há anos, todo o mundo pensa em combos para crianças, mas ninguém tinha feito ainda algo exclusivo para idosos. O objetivo é chamar a atenção para o isolamento de idosos no Brasil, um problema cada vez mais recorrente num momento em que a população de idosos aumenta no País e no mundo.

Casillero del Diablo Vintage

Para encantar os consumidores com um produto exclusivo, que reúne a tradicional qualidade dos seus vinhos a uma história de sucesso, a VCT - filial e distribuidora do Grupo Concha Y Toro no Brasil -, lança a edição Casillero Del Diablo Vintage - uma réplica exata da primeira garrafa da marca lendária, lançada no Chile, na década de 1950.Nessa época, uma equipe da vinícola Concha y Toro, que já era a maior do País, decidiu transformar a pitoresca história criada por seu fundador Don Melchor, para preservar os melhores vinhos em sua adega, em um vinho mundialmente famoso, que trazia a figura do diabo no rótulo e atraía os mais exigentes paladares.

Hello Kitty na volta às aulas

Com cadernos e mochila da Hello Kitty o ano letivo pode ser mais divertido. A aposta é da Sanrio, que traz a personagem mais querida do mundo como companheira na volta às aulas da criançada. A Sanrio, criadora e licenciadora de personagens nos mais diversos segmentos, pôs no mercado uma linha da Hello Kitty de cadernos, em parceria com a Tilibra; além de um Kit de mochila e lancheiras, com Diplomata by Maxtoy e um conjunto escolar da Molin, além da mochila Packme da Pacific.

O Boticário estimula maquiagem prática

O Boticário apresenta a nova linha Intense, que foi totalmente reformulada para descomplicar a make, facilitando o dia a dia para as mulheres que não podem perder tempo. O slogan - 1,2,3 Arrase! - reflete a proposta de uma maquiagem prática, que pode ser feita ou transformada em três passos. Se a ocasião pedir uma boca marcante, olhos arrasadores ou mesmo uma make para noite, Intense oferece uma combinação de produtos que resolvem o look sem mistério.