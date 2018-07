lançamentos

01:00 · 14.07.2018

Primavera verão 2019

A Bibi apresenta a nova coleção Primavera Verão 2019, que chega às lojas a partir do dia 1º de agosto, na Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios (Francal 2018). Os produtos da nova coleção foram criados com base em três temas centrais - Ilha da Fantasia, Ilha Campestre e Ilha da Diversão - a marca explora o básico, o lúdico e o conceito para criança ser criança, por meio de modelos casuais e esportivos, produzidos nacionalmente.

Travel kit

Para aqueles que amam viajar com praticidade, a Forever Living apresenta uma nova versão do seu travel kit. Em edição, limitada, o estojo é composto por miniaturas dos itens mais imprescindíveis da Forever: gel dental; gel de banho; hidratante para corpo e rosto; shampoo e condicionador. O preço sugerido é R$ 120.

Superpai

O Dia dos Pais apresenta sugestões inspiradas nos super-heróis para presentear na data. Entre as opções, estão camisas do homem-aranha, combo do Batman para o papai e para o bebê, além de bonecos colecionáveis para os amantes do universo geek. Os preços sugerido é R$ 44,90 (body) e R$ 49,90.

Curtidas de Humor

A linha Humor, da Natura, ganha, em agosto, a nova fragrância feminina "Curtidas de Humor", um drink de amora negra para brindar os momentos especiais. A nova leitura irreverente do conhecido produto se mostra autêntica e vibrante, olfativamente mais intensa e desponta como a mais noturna das fragrâncias de Humor. De acordo com a Natura, a novidade da linha faz um convite a levar a vida menos a sério e a rir de si mesmo. O preço sugerido é R$ 99.

Combate às alergias

Com o inverno batendo à porta - e trazendo consigo as alergias sazonais, a Arno aproveita para lançar o seu primeiro modelo vertical de aspirador de pó: Arno Cyclonic Force Light e dá dicas para fugir dos vilões microscópicos. Entre as orientações da marca estão aspirar a casa ao menos duas vezes por semana, manter as roupas de cama sempre limpas e aproveitar os dias ensolarados para abrir janelas e portas. O preço sugerido é R$ 599.

Chegada ao e-commerce

A Crocs deu mais um passo em sua trajetória: recentemente, a marca entrou no meio online inaugurando as vendas pela internet no site www.Crocs.Com.Br. A proposta é oferecer aos consumidores uma experiência diferenciada, além de maior praticidade e facilidade no processo de compra.