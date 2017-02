Gestão Ambiental: Sobre o consumo de água

00:00 · 01.02.2017

O Diário do Nordeste, por meio da marca IDN - Inovação e Desenvolvimento de Negócios, realiza, no dia 21 de fevereiro, a partir das 8h, o II Seminário Economia Verde - Gestão de Água: o desafio do consumo consciente, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor. O seminário terá como um dos principais palestrantes, Amyr Klink, navegador e empreendedor de expedições marítimas, que irá apresentar "Quatro lições para o uso racional da água". Uma análise do cenário local: a crise hídrica x desenvolvimento econômico do Ceará será discutida por Carlos Prado, presidente da Itaueira Agropecuária e representante da Fiec no Conselho Temático de Integração Nacional da CNI, e Bleine Queiroz Caúla, doutoranda em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Rovira I Virgili (Espanha) e mestre em Administração de Empresas. Será apresentado também o case de sucesso da Ambev sobre ações ambientais, por Stephanie Landim, gerente de Meio Ambiente da Cervejaria Aquiraz. As inscrições podem ser feitas no site www.Diariodonordeste.Com.Br/idn

Em 2016, o Festival Jazz & Blues iniciou uma parceria com a Aquasis, que encampava a campanha pela preservação do Periquito Cara-Suja. Agora em 2017, com a realização da 18ª edição do Festival Jazz & Blues em Guaramiranga, durante o Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro, a parceria se renova com o propósito de tentar combater a extinção do pássaro pintor. Foto: Fábio Nunes

Sete mil conexões

Em quatro anos, o número de conexões de micro e minigeração de energia superou 7 mil instalações. O número cresceu, de 4 conexões registradas em dezembro de 2012, para 7.658 ligações registradas na Aneel em 25 janeiro de 2017, o que representa uma potência instalada de 75.071,09 kW - suficiente para abastecer 60 mil residências.

Dez anos

O Programa pioneiro de troca de resíduos sólidos recicláveis por bônus na conta de energia também mudou de nome. O Ecoelce, que agora é Ecoenel, está completando dez anos e uma solenidade, com a palestra "Contexto do Programa Ecoenel no panorama mundial da Sustentabilidade", de Marina Klink, será realizada no próximo dia 7.

"A instalação de energia eólica e solar é necessária, mas não suficiente. Chegar à emissão líquida zero no meio do século vai demandar tecnologias que façam o trabalho pesado, como captura de carbono e armazenamento de energia"

C Glen Peters

Cientista-sênior do Centro de Pesquisa de Clima (Cicero) - Oslo (Noruega)

Bom

Manejo

O Projeto Desenvolvimento de Práticas de Manejo Florestal Sustentável na Região do Baixo Jaguaribe é uma parceria da Sema com o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o Fundo Socioambiental da Caixa que visa o manejo de, no mínimo, 5000ha da Caatinga por meio da implantação de 17 planos de manejo florestal de uso múltiplo.

Bom

Gestão

O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, adotará um modelo de gestão compartilhada. O ICMBio, Ministério da Cultura, Governo do Estado, Iphan e a Fundação do Homem Americano (Fumdham) assinaram acordo de cooperação técnica para regular as relações entre os participantes e definir as atribuições específicas.