Gestão Ambiental: Serra da Capivara

00:00 · 28.12.2016

O ICMBio renovou a parceria com a Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham) para a manutenção da gestão compartilhada no Parque Nacional da Serra da Capivara (PI). O termo prevê o repasse à Fundação de R$ 970 mil, para pesquisa, manutenção dos sítios arqueológicos e ações de gestão do Parque. O termo de parceria havia sido suspenso em 2015. O acordo assinado pelo presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski; e pela presidente da Fumdham, Niéde Guidon, vai facilitar a gestão, ao permitir que a fundação capte recursos e firme parcerias com outras instituições. A administração técnica e territorial continua sob a responsabilidade do ICMBio.

Levantamento da Associação Brasileira de Biogás e Biometano (ABiogás) mostra que o Nordeste desperdiça por ano 4,953 bi de m³ de biogás, suficiente para gerar anualmente 11,6 mil GW/h de energia. Esse total equivale a 15,9% do que a região consumiu em 2015. Considerando o último o Censo Demográfico, esse potencial poderia abastecer até 15,5 milhões de pessoas. Foto: André Costa

Recorde

A Itaipu Binacional é a primeira hidrelétrica do mundo a gerar, em menos de um ano, 100 milhões de megawatts-hora (MWh). A marca foi alcançada nesta terça-feira (20), às 23h16m (Horário Brasileiro de Verão), 11 dias antes de fechar 2016. O volume de energia gerada de janeiro até agora é 33% superior ao previsto no Tratado de Itaipu, que estabeleceu como produção garantida 75 milhões de MWh anuais.

Compras

A Norma ISO 20400 - Sustainable Procurement - Guidance foi aprovada em reunião do Comitê Internacional de Normalização da ISO para Compras Sustentáveis, organizada pela ABNT no Rio de Janeiro. A publicação é resultado de trabalho iniciado em 2013, liderado pela França e o Brasil, e que congregou mais de 50 países e várias organizações internacionais, como o Pnuma.

"O movimento para descarbonização não depende exclusivamente de governos centrais em nenhuma parte do mundo, embora estes sejam cruciais"

Ricardo Abramovay

Professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo

Bom

Mais cisternas

A Fundação Banco do Brasil anunciou mais de R$ 17,2 mi para implantação de 3.588 cisternas em nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), beneficiará 14,3 mil pessoas da área rural.

Mau

Menos polinização

O uso intensivo de fertilizantes químicos, a degradação de florestas e o agravamento das mudanças climáticas causam o declínio das populações de insetos polinizadores, como abelhas. A conclusão é de estudo feito por grupo internacional de pesquisadores, entre eles a bióloga Vera Lúcia Imperatriz-Fonseca, da USP.

O ministério do Meio Ambiente (MMA) anunciou a liberação de mais R$ 17 mi para o Programa Água Doce (PAD) - de implantação de sistemas de dessalinização - no Maranhão, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte.

Uma redução de 26,48% no consumo de energia elétrica foi obtida pela Embaixada da França após a substituição das lâmpadas fluorescentes pelas LED, no projeto "Embaixada Verde".

