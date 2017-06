Gestão Ambiental

00:00 · 07.06.2017

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Eco-92 ou Rio 92), foi uma conferência de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas, de 3 a 14 de junho de 1992, há exatos 25 anos, no Rio de Janeiro, para trazer os problemas ambientais para a agenda global. Teve como resultado a produção de alguns documentos oficiais, como a Carta da Terra; Convenção sobre Diversidade Biológica; Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação; Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima; Declaração de Princípios sobre Florestas; Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; e a Agenda 21. Felizmente, tivemos alguns progressos, mas ainda há muito a fazer.

Com um discurso ultranacionalista, no qual descreveu o Acordo de Paris como uma conspiração global para prejudicar a economia dos EUA, o presidente Donald Trump anunciou, no dia 1º de junho, a sua decisão de retirar o país do tratado que tem a adesão de 195 nações. Ele se junta à Síria e à Nicarágua no minúsculo grupo que rejeitou o pacto de dezembro de 2015. Trump propôs uma renegociação, rejeitada pela Europa e China.

Fórum

Para marcar a passagem deste Dia Mundial do Meio Ambiente, o Shopping Parangaba promove, ao longo da semana, em parceria com o Instituto Íris, o Fórum Fortaleza Sustentável, com oficinas e apresentações culturais alusivas à temática sustentabilidade. Ontem, a programação contou com o III Seminário Economia Verde, composto pela palestra "Moda Sustentável: como agregar valor ao seu negócio", do especialista em Sustentabilidade Jair Kievel.

Insônia

A Itaipu Binacional inaugurou, na semana passada, unidade de demonstração de biogás e biometano. A planta, que fica em frente ao Mirante do Vertedouro, na Central Hidrelétrica Itaipu, é a primeira do Brasil que utiliza como matéria-prima uma mistura de esgoto, restos orgânicos de restaurantes e poda de grama. Em operação desde o dia 15 de março, o modelo passará por 20 meses de teste e poderá ser replicado em todo o País.

"Não renegociaremos um acordo menos ambicioso"

Emmanuel Macron, presidente da França, sobre a saída dos EUA do Acordo do Clima e a insinuação de renegociação por parte do presidente Donald Trump

Bom

Semana

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Projeto Ser do Bem, da C. Rolim Engenharia, participará, até 10 de junho, do plantio de centenas de mudas de espécies nativas ao redor do Anfiteatro do Parque do Cocó e atividades culturais e educativas. Em parceria com a Sema, as atividades fazem parte do projeto "Vila Encantada da Criança - Plantar amor para colher o bem", do Grupo Manga.

Mau

Consequências

Desastres naturais causados por alterações no clima, como enchentes, deslizamentos e estiagens, geraram um prejuízo estimado em R$ 182,7 bilhões nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, no período de 1995 a 2014. A estimativa é de um relatório divulgado nesse dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas.

O RioMar Fortaleza, o RioMar Kennedy e o Instituto JCPM de Compromisso Social promovem, até o dia11, a Semana Nacional do Meio Ambiente, com palestras, oficinas e exposições, em parceria com a Cagece.