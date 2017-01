Gestão Ambiental: Prejuízos com desastres

00:00 · 25.01.2017

Estudo do Banco Mundial e do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), revela que o Brasil perdeu R$ 182,8 bi com desastres naturais entre 1995 e 2014. Do total, R$ 137,3 bi se referem a impactos em serviços públicos e privados, agricultura, pecuária e indústria. Os R$ 45,4 bi restantes correspondem a danos na infraestrutura, habitações e instalações de saúde, ensino e comunitárias, entre outras. O Relatório de Danos Materiais e Prejuízos Decorrentes de Desastres Naturais no Brasil é o primeiro do tipo em escala nacional. No período considerado pela pesquisa, foram reportadas perdas anuais superiores a R$ 9 bi. Isso significa que secas, inundações, vendavais e outros custaram cerca de R$ 800 mi mensais.

O navio Esperanza partiu, na segunda-feira, de Macapá, em busca dos corais ocultos da Amazônia. O improvável recife de corais revelado ao mundo no ano passado, na região onde o Rio Amazonas encontra o mar, se estende por 9,5 mil km2, entre a fronteira do Brasil e a Guiana Francesa até o Maranhão, no Oceano Atlântico. Mas este tesouro já surge ameaçado, pois duas grandes empresas pretendem perfurar a região em busca de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas.

Fórum da Água

A partir de fevereiro, pessoas do mundo todo já podem participar do 8º Fórum Mundial da Água, cujo tema será Compartilhando Água, e contribuir para preparar o evento, que acontece em março de 2018 em Brasília. Iniciativa inédita do Comitê Diretivo Internacional do Fórum, a plataforma Sua Voz foi criada para favorecer o amplo debate sobre os temas centrais do evento e ficará disponível no site do 8º Fórum Mundial da Água.

Desaparecimento

Existem cerca de 500 espécies de primatas e 60% deles correm risco de desaparecer, e três quartos dessas espécies estão passando por declínios populacionais. As contas foram feitas por uma equipe internacional de cientistas e acabam de ser publicadas na revista "Science Advances". O grupo ainda mapeou quais são as principais ameaças aos primatas, advertindo que uma possível extinção em massa desses bichos pode ter efeitos para a nossa espécie.

"Trump prometeu eliminar o Plano de Ação Climática, investir em petróleo e gás e reviver a indústria do carvão. Isso é uma ameaça à segurança climática, mas também à economia americana"

Carlos Rittl

Sec. Exec. do Observatório do Clima

Bom

Biomassa

A JBS Couros de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aderiu à troca de combustíveis fósseis pela mistura de casca de castanha-de-caju e babaçu para o aquecimento de caldeiras. Com a substituição de combustível pelo material orgânico, a planta alcançou economia de cerca de 50% em custos.

Mau

Mais quente

O ano passado foi o mais quente em 137 anos de registros. A temperatura média do planeta em 2016 foi 0,94 º C mais alta que a média registrada no século 20, batendo 2015, que por sua vez já tinha batido 2014, os dois recordes anteriores. Os dados foram divulgados pela agência de oceanos e atmosfera dos EUA (Noaa).

Estudo de pesquisadores do Brasil, Argentina e Paraguai afirma que a onça-pintada perdeu mais de 85% do seu habitat na Mata Atlântica. As populações que ainda resistem sobrevivem em apenas 3% do território original.

O programa Coleta Seletiva nas Escolas, da Tetra Pak com a ONG No Olhar, realizado em 2016, em Crato e Juazeiro do Norte, mobilizou mais de 10 mil pessoas.