Gestão Ambiental

00:00 · 14.06.2017

O Brasil apresentou, no Dia Mundial dos Oceanos (8), compromissos voluntários para a conservação dos recursos marinhos. Entre eles, há medidas de gerenciamento costeiro e a proposta de criação de um fundo para financiar iniciativas nas áreas protegidas costeiro marinhas. Considerando as lições aprendidas, os esforços e resultados, como o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) e o Projeto Manguezais do Brasil, o País se propõe agora mudar de escala e velocidade para reduzir o atraso na proteção da natureza e promoção do desenvolvimento sustentado em sua porção marinha, aproveitando o Projeto Áreas Protegidas Costeiras e Marinhas.

A pressão crescente pela redução da conservação florestal e o aumento do desmatamento na Amazônia podem pôr em risco o cumprimento dos compromissos brasileiros no Acordo de Paris. Um dos mecanismos que oferece uma alternativa sustentável (e rentável) para a manutenção da floresta em pé é o Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+).

Homenagem

O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga agraciou, com o prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa, Antônio Rocha Magalhães, pesquisador nas áreas de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Mudanças Climáticas e Gerenciamento de Recursos Hídricos. A cerimônia foi realizada durante a Semana do Meio Ambiente, no dia 9 de junho, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Qualidade do ar

O Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar 2017, da Federação dos Transportes (Fetrans) foi conferido a cinco destaques: Auto Viação Dragão do Mar, Expresso Guanabara, Empresa Vitória e Transportes Urbanos Aliança (passageiros); e Daniel Transportes (cargas). Também foram agraciadas as três melhores Ações Inovadoras: Empresa Vitória (1º), Transportes Urbanos Aliança (2º) e Expresso Guanabara (3º).

"O Canadá, a União Europeia, a França, a Alemanha, a Itália, o Japão e o Reino Unido deixaram claro que a integridade do Acordo de Paris é um fator chave para a segurança e a prosperidade globais"

Laurence Tubiana - Ex-embaixadora da França na UNFCCC e CEO da European Climate Foundation

Bom

Ecoenel faz dez anos

Para celebrar os dez anos de funcionamento, o Ecoenel, programa que troca resíduos por bônus na conta de energia, lança aplicativo para os clientes das distribuidoras Enel Distribuição Ceará e Enel Distribuição Rio. O aplicativo, disponível para os sistemas iOS e Android, informará histórico de coletas, os pontos de coletas e tabela de preços dos resíduos.

Mau

Pouco avanço

O Brasil pouco avançou na consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Embora a matéria tenha sido um marco em termos de regulação, o País ainda carece de fiscalização para o efetivo cumprimento. A afirmação é do presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre), Carlos Fernandes.

Mais de 1.200 governadores, prefeitos, empresários, investidores, faculdades e universidades dos EUA ou com operações significativas naquele país, declararam seu objetivo de continuar assegurando a posição de liderança dos EUA na redução de emissões de carbono.