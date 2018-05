Gestão Ambiental

01:00 · 02.05.2018

Especialistas debatem se a estiagem inédita no sertão nordestino já é consequência do aquecimento global. No entanto, há praticamente consenso quando se trata das próximas décadas. As previsões para o Semiárido do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas são sombrias. Até 2040, projeta-se a diminuição de 10% a 20% das chuvas e aumento da temperatura entre 0,5°C a 1°C. Além de mais seco, o Semiárido está se expandindo. Em novembro de 2017, a Sudene incluiu 73 municípios na região, que passou a ter 1.130.446Km² (13,3% do território brasileiro).



Com a proposta de conectar trilhas, caminhos e travessias, muitas já existentes, o Caminho da Mata Atlântica está nascendo entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. A megatrilha - que vai ter 3 mil km - está sendo construída sob a liderança do WWF-Brasil, com o apoio do ICMBio, CBME, Abeta, Federações de Montanhistas Regionais, órgãos estaduais e grupos locais. A inspiração é a Appalachian Trail, trilha norte-americana que segue o litoral leste dos EUA e liga mais de 90% das unidades de conservação daquele país.

Baixo Carbono

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) lançou o livro "4 passos para entender a economia de baixo carbono", no formato digital disponível para download no site. Escrito em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (ICS), o e-book elucida os principais conceitos da Economia Verde, resume as tendências do mercado para a redução de emissões de gases do efeito estufa.

Parques

Levantamento feito pelo Instituto Semeia constatou que 43% dos entrevistados não visitam parques urbanos por causa de infraestrutura (falta de segurança, banheiros e instalações ruins, má iluminação, impossibilidade de frequentar à noite, falta de equipamentos de lazer). A pesquisa ouviu 815 pessoas entre 16 e 70 anos, homens e mulheres, de seis regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Manaus e Brasília.

"Não podemos erradicar a fome e garantir a saúde da população com um meio ambiente doente"

Julio Berdegué

Representante Regional da FAO

Bom

Greanpeace

Em 26 de abril de 1992, um grupo de ativistas chegou a Angra dos Reis a bordo do mítico Rainbow Warrior, desembarcou e plantou 800 cruzes no pátio da Usina Nuclear de Angra, simbolizando os mortos no acidente radioativo de Chernobyl e dando início às atividades do Greenpeace aqui.

Mau

Extinção

Uma em cada oito aves está ameaçada de extinção no mundo. Das 11 mil espécies catalogadas, 40% podem desaparece, segundo estudos da BirdLife Internacional. O relatório, intitulado O Estado das Aves no Mundo - 2018, alerta sobre o risco de extinção global.

Em março, a energia eólica tornou-se a primeira fonte de geração de eletricidade no Uruguai. 40,96% foram gerados pelo vento, seguido por água com 38,77%, biomassa de resíduos florestais e casca de arroz (9%), térmica (7,65%) e fotovoltaica (4,65%), segundo o site da empresa elétrica do país (UTE). Hoje, o Uruguai possui 43 centrais de geração, capazes de abastecer mais de 35% da população.