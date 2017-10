Gestão Ambiental

01:00 · 11.10.2017

Pesquisadores da Universidade de Leicester, no Reino Unido, alertaram, na semana passada, na revista on-line Anthropocene, que existem indicadores suficientes demonstrando que o impacto humano mudou o curso do Planeta, iniciando um novo período geológico, o Antropoceno. "Nossas descobertas sugerem que o Antropoceno deve substituir a era do Holoceno, que foi marcada por 11,7 mil anos de relativa estabilidade ambiental, desde o recuo da última Idade do Gelo", destacaram. O novo período geológico conta com aceleradas mudanças no Planeta, como o avanço das ocorrências de erosão e sedimentação; perturbações químicas em grande escala dos ciclos de carbono, nitrogênio, fósforo e outros elementos; e o início de mudanças significativas relacionadas ao clima global e ao aumento do nível do mar.

Educação

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) busca propostas voltadas ao fortalecimento e implementação de programas, projetos e ações estruturadas de Educação Ambiental nas unidades descentralizadas. O prazo foi prorrogado até a próxima sexta-feira (13).

Fundo

O Fundo Verde do Clima (GCF) aprovou, no Cairo um pacote de apoio de US$ 500 mi para países em desenvolvimento que comprovarem reduções de desmatamento até 2022. O Brasil acredita que pode receber até US$ 150 mi por ter reduzido a devastação na Amazônia e no cerrado entre 2014 e 2018.

"É necessário e urgente que as ações de restauração ecológica ganhem escala, independentemente da solução que seja adotada"

André Zecchin

Técnico em Conservação na Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS)

Bom

Tubo de pasta

O Instituto Vida Cidadã (IVC), em parceria com as secretarias municipais de Educação e Meio Ambiente, lança, hoje, às 9h, na Escola Dois de dezembro, na Barra do Ceará, em Fortaleza, a Campanha "Recicle: Faça a natureza sorrir". O objetivo é arrecadar tubos vazios de pasta de dente e transformá-los em placas sintéticas que podem ser usadas na fabricação de brinquedos e móveis.

Mau

Violência

A violência contra os povos indígenas no Brasil levou à ocorrência de 118 assassinatos em 2016, segundo relatório lançado no dia 5 pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Ao todo, 106 indígenas se suicidaram no ano passado. Apenas nesse período, 735 crianças indígenas menores de 5 anos morreram por causas diversas, como em decorrência da desnutrição infantil.

O aumento da degradação ambiental tem feito com que florestas tropicais não consigam mais contrabalançar as emissões de carbono. Apesar de armazenarem grandes quantidades de carbono, as perdas têm sido maiores do que os ganhos. As florestas tropicais estão emitindo 861 mi de ton de carbono e só conseguem absorver 436 mi. Os dados são de pesquisa do Woods Hole Research Center, parceiro do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e da Universidade de Boston. A segunda Conferência Internacional sobre Água e Clima, no 8º Fórum Mundial da Água, no Brasil, em 2018, organizada pelo Conselho Mundial da Água, destaca o impacto negativo das mudanças climáticas na erradicação da fome e na melhoria da saúde no Planeta.