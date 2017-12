Gestão Ambiental

01:00 · 20.12.2017

Desde a conclusão da cúpula do clima da ONU em Paris, há dois anos, cientistas publicaram pelo menos 59 artigos sobre a atribuição de eventos climáticos específicos às mudanças climáticas. Destes, 41 concluem que as mudanças climáticas aumentaram os riscos de um determinado tipo de evento extremo, revela a análise da Unidade de Inteligência Energética e Climática (ECIU). Alguns detectam um aumento na frequência, outros aumentam a intensidade ou a duração, ou vinculam um impacto particular às mudanças climáticas, ou uma combinação desses efeitos. Os eventos meteorológicos estudados abrangem calor extremo, seca, inundações e ondas de incêndios, e dizem respeito a todos os continentes, exceto a Antártida. Eles abrangem 32 eventos individuais recentes para os quais os riscos aumentaram devido a mudanças climáticas, com outros focando na tendência de longo prazo de riscos crescentes.

A partir de 2020, a inspeção veicular passará a ser obrigatória no Brasil inteiro. A regulamentação foi publicada no dia 8/12, pelo Contran. Esta vistoria era prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde 1998, mas, sem regulamentação, nunca foi implementada em âmbito nacional, cabendo a cada município estabelecer ou não lei para isso. Os que não se enquadrarem nos padrões de segurança, equipamentos obrigatórios e ambientais, como controle de emissão de gases poluentes e ruído, não serão licenciados. O presidente francês Emmanuel Macron promoveu a Conferência Um Planeta para celebrar os dois anos do Acordo de Paris e anunciou: corte de financiamento a combustíveis fósseis e liberação de recursos para projetos de adaptação climática.

Petróleo off

O presidente do Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunciou que o banco cessará o financiamento à prospecção e extração de petróleo e gás a partir de 2019. O anúncio foi feito em conjunto com o secretário- geral da ONU, António Guterres, na abertura do One Planet Summit, a cúpula climática que celebrou os dois anos do Acordo de Paris.

Petróleo on

A Câmara rejeitou emenda do Senado e manteve no texto da Medida Provisória 795/17, que garante a suspensão dos tributos devidos por petrolíferas até 2040. A MP cria um regime especial de importação de bens a serem usados na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

"A inovação é a chave para revertermos as mudanças climáticas"

Bill Gates. Cofundador da Microsoft

Bom

Descontos

A Enel Distribuição Ceará iniciou, ontem, o oitavo ciclo do Luz Solidária, que estimula o uso de eletrodomésticos eficientes por meio de descontos de até 50% na compra de equipamentos novos (geladeira, ar-condicionado e freezer). Cerca de R$ 3,5 mi em descontos são disponibilizados pelo programa no Estado. Os produtos com descontos poderão ser adquiridos nas lojas Macavi ou Liliane credenciadas e vão durar até encerrar o estoque.

Mau

Resíduos

O mundo produziu lixo eletrônico equivalente a 44,7 mi de toneladas em 2016. Segundo o Monitor de Resíduos Eletrônicos 2017, houve um aumento de 8% em relação a 2014. O estudo envolve a Universidade das Nações Unidas, a União Internacional das Telecomunicações, UIT e a Associação Internacional de Resíduos Sólidos. O peso compara-se a quase a nove grandes pirâmides de Gizé.