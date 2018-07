Gestão Ambiental

01:00 · 18.07.2018

Os números anuais da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) revelam que os investimentos mundiais em energia solar somaram US$ 160,8 bi em 2017, um aumento de 18% em relação a 2016. Dentre as renováveis, a solar é a que mais se destaca, representando 48% do investimento mundial em energia limpa. No Brasil, em 2017, foram US$ 6,2 bi, com alta de 10% em relação a 2016. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o País recentemente atingiu 1GW em projetos operacionais da fonte solar fotovoltaica conectados à rede elétrica. Esta potência é suficiente para abastecer 500 mil residências com energia renovável, sustentável e competitiva com capacidade para atender dois milhões de brasileiros.



A World Animal Protection (Proteção Animal Mundial) solicita aos países membros da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) que se comprometam e garantam que até 2025 todas as redes estejam identificadas e marcadas. A medida tem como intuito reduzir o número de animais marinhos mortos pelo abandono destes equipamentos nos oceanos, prática conhecida como pesca fantasma.

Cúpulas

A União Europeia e a China incluíram, em declaração conjunta, a determinação de combater as alterações climáticas, fazer avançar o processo multilateral de negociações climáticas no âmbito da ONU e promover a cooperação bilateral no plano de transição de longo prazo; comércio de carbono; energia limpa; e transporte de baixo carbono e cidades. A declaração conjunta foi inicialmente preparada para a cúpula de 2017, mas disputas comerciais impediram a adoção.

Desinvestimento

Com apoio de todos os partidos na Câmara Baixa, no dia 12, o Parlamento Irlandês aprovou lei que obriga o País a se desfazer de todos os investimentos em empresas de combustíveis fósseis. Agora, a Lei de Desinvestimento em Combustíveis Fósseis precisa passar pela Câmara Alta. Com ela, a Irlanda torna-se o primeiro país do mundo a se comprometer, não só a não aplicar mais o dinheiro público em petróleo, gás e carvão, mas a retirar os investimentos feitos.

"Nós temos que chegar ao ponto de que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada"

Araquém Alcântara

Fotógrafo de natureza

Bom

Geração distribuída

O Ceará tem se destacado na geração distribuída de energia, assumindo a liderança no Nordeste neste segmento. Responde por 25% dos consumidores que geram a própria energia e detém 40% da potência instalada da Região. Neste mercado, o Estado contabiliza aproximadamente 100 empresas e mais de 2 mil empregos.

Mau

Ameaça de extinção

Das 93.577 espécies registradas pela Lista Vermelha, da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 26.197 sofrem ameaça de serem extintas. A revelação foi feita na divulgação da mais recente atualização do levantamento, que avalia as condições de sobrevivência de milhares de animais e plantas no nosso Planeta.

Durante o Fórum Político de Alto Nível da ONU, em Nova Iorque, o enviado especial da ONU para os Oceanos, Peter Thomson, cobrou que políticas empresariais de sustentabilidade sejam monitoradas adequadamente. Ele defendeu que o setor privado abandone o paradigma do "crescimento pelo crescimento". A exploração de recursos de países em desenvolvimento pelas economias ricas também foi alvo de críticas.