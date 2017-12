Gestão Ambiental

01:00 · 13.12.2017

O Brasil acaba de atingir a marca histórica de 150 MW de potência instalada acumulada em sistemas de microgeração e minigeração distribuída solar fotovoltaica instalados em residências, comércios, indústrias, edifícios públicos e na zona rural. A energia solar fotovoltaica representa 75,5% do total da potência instalada da microgeração e minigeração distribuída, que neste mês chegou a 200 MW. Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte solar fotovoltaica, baseada na conversão direta da radiação solar em energia elétrica de forma renovável, limpa e sustentável, lidera com folga o segmento de microgeração e minigeração distribuída, com 99% das instalações do País.

A capacidade de flexionar a carapaça e assumir o formato de bola deveria funcionar como mecanismo de proteção para o tatu-bola, mas o torna muito mais vulnerável à caça do que os outros tatus, pois ele não foge diante da ameaça. Ele também é bastante vulnerável às mudanças climáticas e ambientais, e estudos sobre a espécie são escassos. Por isso, a pesquisadora Liana Sena, bióloga formada pela Uece e atualmente doutoranda pela UFMG, resolveu estudar o tatu-bola-do-Nordeste (Tolypeutes tricinctus). O Relatório do WWF-Brasil "Decisões sobre infraestrutura considerando riscos climáticos: Guia prático para decisões com impacto no longo prazo no Brasil" analisa a relação entre mudança do clima e infraestrutura e orienta tomadores de decisão a reconhecer os riscos climáticos de empreendimentos de longo prazo.

Dia das RPPNs

31 de janeiro foi a data escolhida, pelo Congresso Nacional, como Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância dessa modalidade de Unidade de Conservação (UC) para garantir a preservação de ecossistemas e espécies.

Dia do Solo

Universidades e instituições de tecnologia e ciência assinaram, em 5 de dezembro, Dia Mundial do Solo, protocolo de intenções que oficializa o início do maior trabalho já realizado no Brasil dessa área: o Programa Nacional de Solos do Brasil (Pronasolos), com horizonte de 30 anos, envolvendo 20 parceiros.

"Há enormes evidências científicas de que estamos mudando nosso Planeta de maneira muito significativa"

Paulo Artaxo. Professor do Instituto De Física da Universidade de São Paulo (IF-USP)

Bom

Conscientização

Após dois meses, o Instituto Vida Cidadã finaliza o Projeto "Recicle: faça a natureza sorrir!", nas 20 escolas municipais de Fortaleza que receberam os coletores. O encerramento da campanha, idealizada pelo presidente do IVC, Tadeu Oliveira, será hoje, às 9h30, na Escola Municipal Adroaldo Teixeira Castelo, no bairro Pici. A escola que arrecadou maior quantidade ganhará uma mesa de ping-pong.

Mau

Crise hídrica

Os 153 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) atingiram o nível de 7,7% da capacidade, sendo que o maior deles, o Castanhão, está com apenas 2,97% e vendo sua reserva cair dia a dia. A situação é preocupante, visto que ele é a reserva estratégica a garantir a água do Baixo Jaguaribe e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).