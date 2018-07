Gestão Ambiental

01:00 · 11.07.2018

A América Latina é uma das três regiões onde o desmatamento continua, de acordo com O Estado das Florestas no Mundo de 2018, publicado no dia 6 de julho, pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O relatório da FAO indica que, entre 1990 e 2015, a área florestal mundial diminuiu de 31,6% da área terrestre do mundo para 30,6%, embora o ritmo de perda tenha sido abrandado nos últimos anos. A maior parte desta perda ocorreu principalmente nos países em desenvolvimento, particularmente na África subsaariana, na América Latina e no sudeste da Ásia.

O presidente da C. Rolim Engenharia, Pio Rodrigues Neto, recebeu honraria do governo do Ceará, no dia 3 de julho, pela atuação da construtora em benefício do Parque Estadual do Cocó. O título "Amigo do Cocó" foi entregue à C. Rolim Engenharia durante a solenidade de inauguração da requalificação da Área Adahil Barreto do Parque do Cocó. No local, revitalizado pelo governo do Estado, foram plantadas pela empresa cerca de 150 árvores nativas.

No Parque

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do Planeta, e cerca de 2.500 Unidades de Conservação (UCs) ajudam a proteger este patrimônio. Porém, com exceção de parques mais conhecidos, como os da Tijuca, Iguaçu, Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães e Fernando de Noronha, a maior parte é pouco frequentada pela população. A campanha Um Dia no Parque quer mudar esta realidade e levar os brasileiros para os parques nacionais no dia 22 de julho.

Cada gota

Um celular nas mãos, criatividade e ação. Com estas ferramentas qualquer pessoa pode produzir um curta-metragem e ter a possibilidade de ver seu filme exibido em um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Quem oferece a oportunidade é o 28º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que inscreve até 18 de julho para a mostra "Cada Gota Conta", pelo site www.cineceara.com.

"Transformar a forma como os países produzem alimentos é fundamental para proteger o futuro dos ecossistemas"

José Graziano da Silva

Chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)

Bom

Eficiência

A Enel X, empresa do Grupo Enel especializada em soluções em energia, concluí investimentos em eficiência e modernização da iluminação de 57 prédios da Oi, no Rio de Janeiro e no Ceará. Foram substituídos cerca de 62 mil pontos de iluminação por LED, que possibilita economia de energia de cerca de 432 MWh/ano, uma redução de 56,5% no consumo.

Mau

Venda de orgânicos

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 15 de junho, projeto de lei sobre novas regras que restringem a venda direta de produtos orgânicos, para que seja feita só por agricultor familiar de organização de controle social cadastrada nos órgãos fiscalizadores.

A Enel Distribuição Ceará entrega, nesta quinta-feira (12), a nova iluminação do Theatro José de Alencar. Foram investidos R$ 197 mil na ação de Eficiência Energética, que resultará numa economia de 26% na conta de luz. Foram substituídas 1.142 lâmpadas fluorescentes por LED. O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da Enel, que moderniza os sistemas de refrigeração e iluminação de prédios públicos.

Novo instrumento financeiro permitirá que o Brasil eleve o investimento em infraestrutura urbana e aumente a eficiência energética do País. O Financial Instruments for Brazil Energy Efficient Cities (FinBRAZEEC) catalisará recursos do setor privado e de fundos climáticos para criar novos mercados nas áreas de iluminação pública eficiente e eficiência energética industrial.