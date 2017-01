Gestão Ambiental: Desmatamento em alta

00:00 · 04.01.2017

Mais da metade do desmatamento na Amazônia em 2016 ocorreu em áreas de Cadastro Ambiental Rural (CAR). Para entidades de preservação, o governo está falhando na utilização do mecanismo para controle do desmatamento. A análise de dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), do CAR com as informações do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) mostra que dos 7.989 km² desmatados, 4.474 km² estavam em áreas de CAR -56% do total. Os Estados que lideram o desmatamento em áreas do CAR são o Pará (68%) e o Mato Grosso (66%).

Em janeiro, quando as praias ficam lotadas, as tartarugas marinhas estão em reprodução. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas (Tamar) / Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), reforça as ações de proteção e alerta. O trânsito de veículos nas praias de desova pode compactar ninhos, atropelar filhotes e afugentar fêmeas na desova.

Solar I

A geração de energia solar está experimentando um boom, tendo crescido mais de 70% a capacidade de geração nos últimos dois anos. Cerca de 90% das unidades existentes foram instaladas neste período, segundo dados da SER Energia, empresa do setor. Apesar da perspectiva de forte crescimento, o governo federal cancelou o leilão de energia renovável, que seria realizado em 19 de dezembro e que incluía projetos de energia solar.

Solar II

No mundo, o sol, pela primeira vez, está se tornando a forma mais barata de gerar eletricidade. A energia solar não subsidiada começa a ser mais competitiva do que o carvão e o gás natural em larga escala. Particularmente, a construção de novos projetos em mercados emergentes está custando menos do que projetos eólicos, segundo dados da Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

"Vemos vencedores claros nos próximos 25 anos: gás natural e especialmente energia do vento e do sol. Eles substituirão o carvão, que predominou nos 25 anos anteriores"

Fatih Birol

Diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE)

Bom

Pronaf Floresta

Na safra 2015/2016, cerca de 3,5 mil agricultores familiares contrataram R$ 60 mi pela linha Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, na modalidade Floresta (Pronaf Floresta) no Brasil. Ele tem mudado a vida de muitos produtores rurais Brasil afora ao incentivar o cuidado com o meio ambiente.

Mau

Mais quente

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o ano de 2016 fechou com uma média global 1,2°C mais alta do que na era pré-industrial. Foi o maior aumento anual de temperatura de todos os tempos: 0,2°C. Os cientistas atribuem esse aumento à ocorrência do El Niño, de aquecimento das águas do Oceano Pacífico.

O Brasil volta a ter dados oficiais sobre a pesca extrativa a partir de 2017, anunciaram os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, em resposta à campanha por transparência pela ONG Oceana Brasil, em dezembro.

O Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (Paraná), registrou a primeira reprodução em cativeiro de onças-pintadas.

