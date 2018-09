Gestão Ambiental

01:00 · 19.09.2018

Nos sete primeiros meses de 2018, a geração de energia elétrica de fonte eólica cresceu 17,8%, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). As usinas que utilizam os ventos como insumo para a produção de eletricidade somaram 4.470MW médios entregues entre janeiro e julho, frente aos 3.793,9MW médios gerados no mesmo período de 2017. Segundo a Câmara, atualmente 520 usinas eólicas estão em operação comercial no País. Até o fim de julho, a capacidade instalada somou 13.240,10 MW, incremento de 17% frente aos 11.313,50 MW de capacidade das 446 unidades existentes em julho de 2017. Dos dez maiores produtores, oito estão no Nordeste. O Rio Grande do Norte se mantém como maior produtor no Brasil, com 1.244,8MW médios de energia entregues nos primeiros sete meses de 2018. Na sequência, Bahia, 1.094,8MW; Piauí, 576,9MW; Rio Grande do Sul, 569,9MW; e Ceará, 553,4MW.

A Gsol Arquitetura e Construção Sustentável traz para o Ceará a proposta de casas e empresas em contêineres. O arquiteto Gildomar Lima pesquisou e estudou até chegar aos melhores processos construtivos, considerando a adaptação às nossas condições climáticas, rapidez e sustentabilidade em todas as etapas da construção e do uso dos imóveis, incluindo redução de 90% em gasto de água, e que podem ser montados em um terreno e transportados para outros, de acordo com as necessidades do cliente.

Lixões

A quantidade de resíduos enviada a lixões aumentou pelo segundo ano, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). Em 2017, foram 12,9 mi de toneladas de resíduos urbanos, um aumento de 4,2% em relação ao volume de 2016, isso representa 18% dos resíduos produzidos no País. Cresceu também o número de municípios que encaminham o lixo para esses locais. Eram 1.559 em 2016 e em 2017 passaram para 1.610.

Ozônio

O Brasil comemorou, no domingo (16), o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio com a superação da meta de eliminação do consumo de hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) para 2018, que era de 16,6%. Até o momento, já foram suprimidos 36,92%, pelos esforços de governo, setor produtivo e sociedade. Os HCFCs abrem um buraco na camada de ozônio, que protege de radiações, como a ultravioleta, causadora de câncer de pele.

"O setor empresarial brasileiro tem demonstrado na prática que é possível ampliar os investimentos em processos mais sustentáveis e economicamente viáveis"

Marina Grossi

Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

Bom

Educação Ambiental

A exposição interativa Tô Me Lixando fará parte da Expo Recicla 2018, no Centro de Eventos do Ceará, de 26 a 28 de setembro, das 14h às 21h. Além de instalações interativas, serão realizadas oficinas e apresentações dos parceiros do projeto, Associação dos Ecoprodutores do Estado do Ceará; Instituto Verdeluz; Ecoviver - Papel Semente; e Ecomuseu do Mangue.

Mau

Fome

Pelo terceiro ano consecutivo, a FAO anunciou um aumento no número de pessoas que sofre de fome. Na América Latina e Caribe, 39,3 mi vivem subalimentadas, aumento de 400 mil desde 2016. Segundo o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (Sofi) 2018, no mundo quase 821 mi de pessoas - uma em cada nove - foram vítimas da fome em 2017, 17 mi a mais que em 2016.

A proposta do Japão para flexibilizar as regras da caça comercial à baleia foi rejeitada pela Comissão Internacional da Baleia (CIB), em votação em Florianópolis (SC), onde ocorreu a 67ª sessão plenária da Comissão. 41 países votaram contra a flexibilização, 27 a favor e dois se abstiveram. O resultado foi uma vitória para o Brasil.