Gestão Ambiental: Certificação exigente

00:00 · 18.01.2017

A nova versão da certificação Leed é baseada no conceito de Ciclo de Vida e requer Declaração Ambiental de Produto (DAP) das edificações. Mais exigente, agora, o selo internacional exige informações sobre a cadeia produtiva de toda a edificação, passando a ser necessária a realização de uma Declaração Ambiental dos Produtos (DAP) que integram a construção. A DAP possibilita uma análise e comparação entre produtos de funções similares, baseada em seu desempenho ambiental durante todo o ciclo de vida. Para obter uma DAP, os fornecedores da construção civil terão que desenvolver uma Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) segundo a regra de sua categoria.

Governadores do Nordeste pressionam o governo federal pelo agendamento de novos leilões para a contratação de usinas eólicas e solares. O apelo vem após o cancelamento do certame, em dezembro, por sobra estrutural de energia no País decorrente da crise econômica. A Associação Brasileira de Energia Eólica estima que os investimentos superam R$ 60 bi desde 1998, a maior parte no Nordeste, onde estão cinco dos seis Estados com mais usinas. Foto: Eduardo Queiroz

Eficiência I

O governador Camilo Santana sancionou, no dia 13, a Lei que cria o Fundo de Incentivo à Eficiência Energética e Geração Distribuída (FIEE) para estimular o desenvolvimento e financiamento de projetos de eficiência energética e de micro e minigeração de energia elétrica como impulsor da energia com base nas fontes renováveis, bem como no apoio à modernização das instalações elétricas públicas.

Eficiência II

A Enel Distribuição Ceará abriu chamada pública para inscrição de projetos de Eficiência Energética no Ceará. Clientes e empresas de todo o Estado podem submeter projetos até o dia 31 de março pelo site http://enel-ce.Chamadapublica.Com.Br/. Ontem, a distribuidora realizou um workshop na sede da Companhia, em Fortaleza, para tirar dúvidas sobre os processos de inscrição e seleção de projetos.

"Embora a nossa compreensão dos impactos das mudanças climáticas seja cada vez mais incrivelmente clara, ainda há um debate sobre o curso adequado para a política dos EUA - um debate que está muito em evidência durante a atual transição presidencial"

Barak Obama

44° presidente dos EUA

Bom

Fator Verde

A Prefeitura de Fortaleza lançou a Certificação Ambiental Fator Verde. O selo possibilitará que o Município certifique construções sustentáveis com o objetivo de alcançar índices de sustentabilidade nas construções associados a uma melhoria na qualidade da vida urbana.

Mau

Desmatamento

Entre agosto de 2015 e julho de 2016 (calendário oficial para medir o desmatamento), a Amazônia perdeu 7.989 km² de floresta, maior taxa desde 2008, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) baseado em dados divulgados pelo governo federal em 2016.

O III Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais no Semiárido (SBRNS 2017) recebe, até 28 de fevereiro, inscrições de resumos expandidos, via Internet. Ele será de 20 a 22 de junho de 2017, no Campus do Pici.