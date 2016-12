Gestão Ambiental: Biodiversidade marinha

00:00 · 21.12.2016

O debate sobre oceanos foi o mais politizado da Conferência sobre Diversidade Biológica da ONU, a COP13, que terminou no sábado, em Cancún, no México. Teme-se que a perda contínua dos recifes de corais leve a perdas maciças da biodiversidade marinha e os estoques pesqueiros estão caindo drasticamente. Em 2010, os países que ratificaram a Convenção de Biodiversidade concordaram com um conjunto de metas globais para conter a perda de espécies. Em 2020, pelo menos 10% das áreas marinhas e costeiras devem estar protegidas. Mas apenas 5,1% dos oceanos estão protegidos.

A Criação de áreas de proteção marinhas não avança no Brasil, que tem 1,5% de áreas marinhas protegidas. A meta global, assim como a nacional, é chegar a 10% em 2020. A mais recente área protegida criada, o arquipélago de Alcatrazes, de agosto, esperou 23 anos para sair do papel. Há uma diversidade de interesses envolvida neste entrave. No fim, perdem todos.

Alcatrazes

O Arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo, deverá ser aberto para visitação pública no segundo semestre de 2017, um ano depois de ter sido transformado em Refúgio de Vida Silvestre, Unidade de Conservação federal. O plano de manejo deve ser aprovado já no primeiro semestre. Alcatrazes fica a apenas 35Km da costa, visível no horizonte de algumas das praias mais badaladas do litoral norte de São Paulo.

Proteção

A lista de espécies aquáticas ameaçadas de extinção volta a vigorar, protegendo 475 peixes e invertebrados marinhos e de água-doce, incluindo tubarões, raias e garoupas, entre outros. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). A vigência da lista, estabelecida pela Portaria N/° 445/2014 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), estava suspensa por decisão liminar.

"Devemos agir mais rápido e melhor para conservar biodiversidade global"

Erik Solheim

Diretor-executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)

Bom

Compartilhadas

O sistema de bicicletas compartilhadas da Prefeitura de Fortaleza, o Bicicletar, fez dois anos na semana passada, como meio de transporte que não polui e faz bem à saúde. Atualmente a cidade já conta com 80 estações, disponibilizando um total de 800 bicicletas.

Mau

Poluição

Pequim emitiu seu primeiro alerta vermelho de poluição atmosférica de 2016 no dia 15 de dezembro. A poluição atmosférica que afeta a cidade regularmente é gerada principalmente a partir da queima de carvão para produzir eletricidade e aquecimento.

A Oceana, ONG que trabalha com a proteção dos oceanos no mundo inteiro, lançou, na semana passada, campanha para sensibilizar gestores responsáveis pela pesca no Brasil para que seja retomada a coleta, análise e divulgação de dados sobre a pesca extrativa marinha.

A Prefeitura de Fortaleza, lança hoje a certificação ambiental Fator Verde. O selo possibilitará que o Município seja certificador de construções sustentáveis com o objetivo de alcançar índices de sustentabilidade de construções e uma melhoria na qualidade de vida urbana.