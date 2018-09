Egídio Serpa

01:00 · 18.09.2018

Tem o Nordeste - o Ceará no meio - as virtudes e os defeitos que atraem ou rechaçam os investimentos privados. Virtudes: vento e sol para energia renovável; agronegócio de grãos e do algodão nos cerrados e de fruticultura no semiárido; boas cadeias da agricultura familiar, com destaque para ovinocaprinocultura; e ainda biotecnologia e farmoquímica, turismo e economia criativa. Mas há os defeitos: avanço da desertificação; baixo acesso de banda larga nos domicílios; deficiência hídrica; desordenado crescimento dos centros urbanos e baixos padrões de saneamento básico; matriz energética muito dependente da energia hidráulica; deficiência na formação profissional; infraestrutura deficiente. Falta a um Plano Nacional de Desenvolvimento.

Roterdã

Apostam as autoridades do Governo do Estado e os empresários da Fiec: a expertise do porto holandês de Roterdã dará ao Pecém industrial e portuário um aumento de produtividade. Roterdã atrairá empresas europeias de primeira linha.

Incentivo

Sim, o Governo do Ceará deu incentivos fiscais, via ICMS, às empresas aéreas. Com a condição de criarem mais voos internacionais. No contrato, todavia, não há referência à contrapartida de baixar o preço da passagem. Revela fonte do setor aéreo.

Memória

Vem aí mais uma eleição. Responda rápido: você se recorda em quem votou há quatro anos para deputado federal? E para deputado estadual, a quem você deu seu voto? Ele está enrolado na Lava Jato? É ficha limpa? Se não for, escolha outro.

Renda

Informa a PMF: por causa do programa e-carroceiro, implantado na Regional I e em expansão para o resto da cidade, 150 carroceiros nele cadastrados já recolheram 8 mil toneladas de material reciclável. Isso lhes dá boa renda mensal, diz a PMF.

Um Brasil sem corrupção



Beto Studart, presidente da Fiec, distribuiu nota aos seus colegas empresários "que sonham com o País resgatado dos seus valores éticos e morais". Studart diz na nota: "Queremos que seja refeita a dignidade do emprego com o que os que produzem e trabalham poderão educar seus filhos com orgulho". Prossegue ele: "Que a corrupção seja extirpada de nosso meio e que as leis e a Constituição sirvam para defender os direitos das pessoas de bem". O presidente da Fiec - que apoia a reeleição de Camilo Santana e vê em Geraldo Alckmin uma boa saída para a gestão do País - afirma sonhar "com um novo Brasil de muita paz".

Tilápia

Agropecuarista, avicultor e criador de tilápias, Bessa Júnior não tem dúvida de que a tilapicultura, no Ceará, só voltará aos seus melhores dias "quando as águas do rio São Francisco chegarem ao Castanhão". Até lá, seguirão os problemas de hoje: por causa da baixa pluviometria, estão vazios os açudes", diz.

Bom

Campeão

Chegou o "Sociedade Cearense", livro de obrigatória e diária consulta de influente estrato da população do Ceará. Editado pelo jornalista Lúcio Brasileiro, o livro é um campeão de audiência

Ruim

Cimento

Gigante cimenteiro, com sede em Recife, o Grupo João Santos tem 11 fábricas, das quais oito estão paralisadas. A crise econômica é parte da causa; a outra parte é a intensa briga na família Santos.

Livre Mercado

Promovida pelo capítulo cearense da Associação Brasileira de Recursos Humanos, vem aí na sexta-feira, 21, e no sábado, 22, no Shopping RioMar, a quinta edição do CearáRH - maior congresso do Estado no setor de Recursos Humanos. Para o evento, virão profissionais de grandes empresas brasileiras que responderão a várias perguntas, inclusive esta: "Que mercado de trabalho terá o brasileiro no futuro próximo, diante do avanço da robótica que tira o emprego do homem e da mulher?"