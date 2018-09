Egídio Serpa

01:00 · 21.09.2018

Há muita expectativa no Governo do Ceará e nos corredores da Fiec sobre a proposta encaminhada à alta direção da Vestas - maior fabricante mundial de geradores eólicos, que tem fábrica em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. É desconhecido o termo da proposta, mas há ambiente bem otimista entre as autoridades e os empresários, para os quais a resposta da Vestas será pela sua permanência no Ceará, onde há dois anos investiu R$100 milhões e deverá investir outros R$ 100 milhões para ampliar a unidade de Aquiraz a fim de que possa fabricar os seus novos geradores de 4,2MW de potência. Há uma pedra no caminho: PE e BA desejam a Vestas.

Embrapa

Sebastião Barbosa, um engenheiro agrônomo especializado em algodão, será o futuro presidente da Embrapa. Seu nome está sobre a mesa do presidente Temer para nomeação. Ele foi, por muitos anos, chefe da Embrapa Algodão, com sede em Campina Grande. Tem estreitas ligações com a agricultura do Ceará.

Mudanças

Presidenciáveis com chance de vitória, como Ciro, do PDT, e Haddad, do PT, já mudam o discurso: Haddad já admite que a Previdência será reformada, sem entrar em detalhe, e Ciro não fala mais contra o que chama de "moral católica". Bolsonaro, por sua vez, desmente a recriação da CPMF, como disse seu guru Paulo Guedes.

Continuidade

Para Ricardo Cavalcante (foto), diretor administrativo da Fiec, há natural expectativa do industrial cearense quanto à eleição presidencial do dia 7 de outubro. "Há empresários que adiaram investimento por causa da eleição", diz ele, acrescentando, porém: "No Ceará, as indicações são de que haverá a continuidade dos projetos estruturantes".

Valor: a Marquise no topo

Festa no Grupo Marquise que foi incluída entre as melhores na 18ª edição do Anuário Valor 1000, do Valor Econômico. Empresa 100% cearense, Marquise aparece entre as melhores em índices financeiros do setor da construção civil engenharia. A empresa dos sócios José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais tem maior liquidez corrente (ativo circulante sobre passivo circulante). Elaborado por pontos, o ranking do Anuário Valor100 mostrou Marquise com 6,48 pontos enquanto a 2ª colocada, no mesmo ramo de atividade, ficou com 3,53. Em 2017, a receita líquida da Marquise alcançou R$ 804 milhões. Tudo em tempo de crise.

Renováveis

Paulo André Holanda, superintendente do Senai-Ceará, informa: estão abertas as inscrições para os novos cursos voltados para as energias renováveis, entre eles monitor e montador de sistemas fotovoltaicos, operador de subestação 13,8 KV e técnico em eletrônica. Mais pelo site do Senai-CE.

Bom

Piraquê

Geraldo Luciano Matos Júnior, vice-presidente de investimento do Grupo M. Dias Branco, está no Rio de Janeiro. Hoje, reúne-se com os executivos da fluminense Piraquê, uma empresa do grupo.

Ruim

Câmbio

Até para os exportadores, esse sobe-e-desce do dólar faz mal. E para os importadores ele faz mal em dobro. Enquanto não ficar claro quem vencerá a corrida presidencial, seguirá a indecisão.

Livre Mercado

Há três anos sem produzir melão no Ceará por falta de água, a Itaueira espera retomar a produção tão logo se restabeleça esse fornecimento, o que será possível quando estiver operando o Canal Norte do Projeto São Francisco, o que é previsto para o primeiro trimestre de 2019. Por enquanto, no Ceará, a Itaueira produz pimentões coloridos na serra da Ibiapaba, que são comercializados pelas grandes redes nacionais e cearenses de supermercados. Melão ela produz na BA e Pi onde há água.