Egídio Serpa

01:00 · 14.10.2017

Prestes a concluir seu mandato de presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o cearense Honório Pinheiro deixa importante legado, a começar pela qualidade da governança, que se traduz na eficiência da gestão refletida no fluxo de caixa e na implantação de rígidos controles. A CNDL, sob seu comando, ampliou sua Frente Parlamentar que tem hoje o apoio de 210 deputados e 25 senadores no Congresso Nacional. O número de associados da entidade saltou para mais de 400 mil graças ao PNDV - Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo - para o que valeu o apoio do Sebrae. Honório inseriu o varejo brasileiro nos maiores eventos mundiais do setor e ainda qualificou suas lideranças, que hoje enfrentam e vencem crises econômicas.

Faec

Começou, pelas redes sociais, a campanha pela eleição, em 13/11, do novo presidente da Federação da Agricultura do Ceará. O agroindustrial Luiz Girão postou um vídeo pedindo votos para o atual presidente da entidade, Flávio Sabóya.

Diagonal

Uma das grandes do setor da construção civil do Ceará, a Diagonal entregou seu mais novo empreendimento - o condomínio Prisma Residencial Clube, que tem duas torres de apartamentos de 67 m² a 90 m² no bairro de Fátima. Crise está passando.

Estranhos

Gravado pedindo R$ 2 milhões a Joesley Batista e ainda acusado de receber propinas de construtoras, o senador Aécio Neves terá seu destino decidido por outros senadores já indiciados e denunciados pela Lava Jato. Estes são tempos estranhos.

Escola

Tornaram-se parceiros o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura de Caucaia, que juntos construirão o Centro de Educação Infantil Olga e Parsifal Barroso, com centro de formação de professores e de etnias indígenas e teatro. Será uma Escola Modelo.

Bancos, o foco dos hackers

Em 2018, o foco dos ciberataques não será o roubo de dinheiro, mas a destruição completa da infraestrutura de TI dos grandes bancos mundiais. Acostumados apenas a ser alvos dos ataques dos cibercriminosos, os bancos já sabem que, agora, os hackers vinculados aos governos fazem isso com muito mais frequência. O objetivo dos hackers patrocinados por estados é maximizar o dano aos bancos e interromper suas operações causando-lhes prejuízos financeiros e de imagem. Eis a advertência que faz o Group-IB, grande parceiro da Interpol e da Europol. Na Rússia e China estão os grandes hackers.

Energia

Agrava-se a crise hídrica no Nordeste. A barragem de Sobradinho aproxima-se do volume morto e seu conjunto de máquinas geradoras de energia poderá parar em novembro, se não voltar a chover sobre as cabeceiras do S. Francisco e de seus afluentes. As usinas eólicas e solares são a esperança.

Bom

Jóias

Desde ontem e até amanhã, a Casacor Ceará, na rua Zuca Acioli, 505, há uma mostra de joias com designer contemporâneo. Entre as designers, estão Jamylle Weyne e Suyenne Lemos.

Ruim

Roubada

Credores da Construtora Mendes Júnior roubaram a motobomba da comporta do açude Tucutu, no Canal Norte do Projeto São Francisco. A Polícia interveio e a bomba foi devolvida. Meu Deus!

Livre Mercado

Novidade na Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza, que pôs no ar a AJE TV Web. Objetivo: divulgar as atividades da AJE Fortaleza. As jornalistas Evelane Barros e Carol Vasconcelos são suas âncoras. Estão sendo renovadas as tradicionais embalagens da cachaça Ypióca. Para isso, a britânica Diageo, dona da Ypióca, começou uma campanha publicitária, a maior dos últimos 4 anos. Outubro avança, mas as chuvas da pré-estação ainda não chegaram. Isso preocupa muito.