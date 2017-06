Egídio Serpa

00:00 · 08.06.2017

Quando se registra a primeira mentira, não há mais como segurar as que se sucedem. Elas estão nas respostas às delações que empresários e políticos já fizeram e ainda farão à força-tarefa da Operação Lava Jato. Tudo o que os acusados receberam em dinheiro vivo foi doação legal às suas campanhas. O atual e os ex-presidentes da República insistem em negar o que contra eles os delatores revelam, alguns com documentos. Como aqui já foi reiterado, este é um longo ciclo da política que, graças a Deus, à PF e ao MPF, se encontra em acelerado processo de extinção. Ciclo da mentira e da corrupção, que, como endemia, deve ser contida na educação fundamental. Em 2018, o eleitor cuidará de dar início a novo ciclo, cassando os maus e pondo em seu lugar bons e novos.

Insegurança

No entorno do terminal de cargas do Aeroporto Pinto Martins há insegurança - os assaltos se sucedem. Eis aí um ponto de preocupação da Fraport, que assumirá em julho a sua gestão.

Imposto

No recém encerrado 5º Seminário Prefeitos Ceará 2017, Rafael Almeida, da Falconi Consultores de Resultados, revelou que aumentar impostos sem um pacto com a população pode criar mais problema do que solução. O ideal é crescer a receita sem crescer imposto.

Eusébio

Em dezembro, será aberto o Medical Center Eusébio, empreendimento da Blue Star Incorporadora. Tem 8 pavimentos e 120 salas de32 a 47 m², a maioria locada por profissionais da área da saúde. Arquitetura do Escritório Marrocos Aragão.

Sobral e incentivos fiscais

Para o presidente da Associação Comercial de Sobral, Daniel Menezes Nogueira, a presença da Grendene naquela cidade é prova do êxito do sistema de incentivos fiscais que o Governo do Ceará oferece às empresas que aqui se instalam. Ele informa: “A Grendene tem 8 fábricas (de calçados) em Sobral, dando emprego direto a 17 mil pessoas. É de longe a maior empregadora de mão de obra de Sobral e de toda a Região Norte do Estado” (na verdade, é a maior do Estado). Outra verdade: sem incentivos fiscais, a Grendene não teria vindo para o Ceará.

Coopercon

Emanuel Capistrano, sócio e diretor da Construtora Mota Machado, tomará posse da presidência da Coopercon - Cooperativa da Construção do Ceará. No dia 14, no Teatro Riomar. Ele substituirá João Carlos Lima, fundador da entidade, que voltará a residir na belíssima Costa Dourada, na Austrália.

Bom

Homenagem

Artur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Ceará, recebeu o Troféu Destaque Ambiental 2017 outorgado pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do CE, PI e MA.

Ruim

Atenção!

Atenção! Se pretende comprar - pela internet - presente para o seu namorado ou namorada, 1) desconfie de super ofertas; 2) o site é verdadeiro e seguro? 3) veja as condições de entrega.

Livre Mercado

Estudo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) indica que o Dia dos Namorados causará uma avalancha de compras (de presentes) estimada em R$ 11,5 bilhões. Detalhe: uma parte desse gasto será com a compra de flores. O Dia dos Namorados é também o dia do comércio, da floricultura, dos restaurantes e dos motéis. Dá pena ver ocioso o Centro de Eventos do Ceará - um belíssimo e grandioso equipamento. Que venha logo sua concessão à empresa privada.