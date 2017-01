Egídio Serpa: Um trem fora dos trilhos

00:00 · 27.01.2017

Agravou-se o estado de saúde da sonhada Ferrovia Transnordestina, que, por ordem do TCU, está agora internada na mesma UTI que abriga, respirando por aparelhos, outros projetos mal ajambrados. Para os técnicos do TCU “há sério descompasso entre os investimentos (já feitos) e o cronograma físico e contábil” da obra. Em tradução livre, isso quer dizer o seguinte: o que até agora foi liberado em dinheiro - do Finor, do FNE, do FDNE e do BNDES - para a Transnordestina teria sido suficiente para fazer o dobro do que foi feito. Algo há de errado nesse projeto: orçado, no seu lançamento, em R$ 4,5 bilhões, ele já consumiu mais do que isso e carecerá de mais R$ 7 bilhões para ser concluído. Pelo que diz o TCU, estima-se: reinício da obra só no 2º semestre.

Condomínios

Presidente do Secovi-CE, Sérgio Porto informa: a entidade segue sendo o Sindicato dos Condomínios, ou seja, o patronal. Para os seus funcionários foi criado um sindicato distinto.

Santa Casa

Foi inaugurado ontem o novo Centro Cirúrgico da Santa Casa, cujo provedor Luiz Marques disse, no seu discurso, que a PMF deve à entidade R$ 7 milhões por serviços prestados, todos de atendimento ao SUS. Quem esteve na inauguração teve um susto: R$ 7 milhões?

Flores

Será a AMP Engenharia - ganhadora da licitação feita pela PMF - que construirá o Mercado das Flores, sonho antigo dos produtores de flores e plantas ornamentais. Ele se localizará na Avenida Pontes Vieira, no Joaquim Távora. Prazo: oito meses.

Pecém opera seus berços

Comitiva de empresários da Fiec que compareceram à inauguração do sistema de abastecimento de água do Complexo do Pecém viu 4ª feira, 25, de helicóptero, a grande movimentação de navios no Porto do Pecém. “Uma surpresa agradável! Todos os berços do Tmut e dos píeres 1 e 2 estavam ocupados por navios em operação de descarga ou carga de mercadorias”, informou Tom Prado, da Itaueira Agropecuária, que fez fotos da boa novidade. A produtividade do Porto do Pecém dará um salto, pois a movimentação de carga mais do que dobrou com a exportação de aço.

Para cima

Fortaleza, que já tem um edifício residencial de 32 andares na rua Guilherme Rocha, no Jacarecanga - o Cidade, erguido pela Construtora Jataí em 2013 - e outro de 30 pavimentos - o Sky Tower, no centro da cidade - ganhará um de 41 pisos, na Avenida Beira Mar. Outros estão na prancheta.

Bom

Qualidade

Festa no Sindicato da Indústria de Alimentos, filiado à Fiec: ele recebeu a Certificação ISO 9001 de controle de qualidade. O processo de certificação incluiu todos os processos da entidade.

Ruim

Seuma

Informa a Seuma - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da PMF: está temporariamente suspenso o serviço Fortaleza Online. Problema técnico no seu servidor, já sendo reparado.

Livre Mercado

Para empresários apaixonados pela política, o governador Camilo Santana adiará o máximo que puder sua decisão de sair ou não do PT onde está desde que abraçou a vida pública. “Talvez ele não deixe o PT, do qual precisará para viabilizar a coligação com a qual pretenderá disputar sua reeleição”, comentou ontem um destacado líder empresarial, pedindo o óbvio anonimato, posto que este tema deve estar sempre apartado da atividade de quem atua entre os cristais da empresa e da política.