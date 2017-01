Egídio Serpa: Tudo depende dos ajustes

00:00 · 19.01.2017

Reflexo da corrupção endêmica que acomete a gestão pública brasileira em todos os seus níveis e em todos os seus setores, com raríssimas exceções, a crise do sistema prisional é só a soma do interesse do crime organizado - e põe organizado nisso - com os de quem administra as penitenciárias, de quem vigia os presos, de quem emite sentenças judiciais e de outros que integram essa delinquente cadeia produtiva. É também só um dos graves problemas que o presidente Michel Temer tem de solucionar. O primeiro deles é o ajuste das contas públicas, que, ainda desequilibradas, não suportarão o investimento necessários. É, pois, do Congresso Nacional, cujo recesso terminará no dia 01/02, que a sociedade espera a aprovação das reformas que requer o País

Sudene

Como vai a Sudene (a foto acima é de uma reunião do seu CD)? A última notícia que seu site expõe é do dia 5 deste mês. Ou seja, até ontem, 13 dias depois, nada a Sudene havia produzido.

Chuva

Um grande pecuarista do Ceará não gostou do anúncio da Funceme sobre as chuvas deste ano - 40% de chance de serem na média. "Não serão suficientes para a recarga dos açudes. Portanto, não haverá água para irrigação. Tenho de mudar o rebanho para onde há água", disse.

Centro

Adahil Fontenele, novo secretário da Regional da PMF que cuida do Centro de Fortaleza, irá segunda-feira, 23, à Facic. A convite da Associação dos Lojistas do Centro de Fortaleza, dirá o que pretende para repor a ordem na tumultuada área.

Os EUA, a China e o capital

Por causa da eleição de Donald Trump que tomará posse do governo dos EUA amanhã, 20, a sede do capitalismo mundial saiu de Washington e já sentou praça em Pequim, cujo presidente Xi Jiping, no microfone da reunião de Davos (Suíça), condenou qualquer atitude - de quem quer que seja - contra a globalização da economia e o livre mercado. Pequim, sede atual do socialismo, está satisfeito com o tipo de economia (aberta) que pratica e que lhe fez ter no caixa, hoje, US$ 3 trilhões de reservas. Mas o incrível virá quando EUA e Rússia se unirem contra a China.

Exportação

Luiz Roberto Barcelos (foto), da Abrafruta, está em Brasília. Ontem, reuniu-se no Ministério da Agricultura onde tratou a exportação de melão e melancia para a China. Se tudo der certo, os embarques serão feitos pelo Porto do Pecém e via Canal do Panamá. "Acho que vai dar certo", diz Barcelos.

Bom

Lucidez

Pessoas de diferentes estratos sociais que têm conversado com o desembargador Franzé Gomes do TRT-Ce ficam impressionados com sua lucidez quando fala das dificuldades desta vida terrena.

Ruim

Imposto

Quanto as empreiteiras acusadas de corrupção pela Lava Jato devem ao Imposto de Renda? A Receita está cobrando delas R$ 8 bilhões dos R$ 10,1 bilhões que devem todos os envolvidos.

Livre Mercado

Cresce no Ceará a venda de produtos da Aloe Vera, nome de uma planta da qual se extraem mil e um complementos alimentares, além de outros para a saúde, higiene pessoal e beleza. As vendas, porém, são feitas por meio de "equipes de empreendedores", treinados especialmente para isso. Têm de ser revistas algumas ciclofaixas que a PMF criou em Fortaleza. Elas tumultuaram mais do que facilitaram a vida de quem vai e vem. Há ruas tão estreitas que não comportam as ciclovias.