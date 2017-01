Egídio Serpa: Transporte aéreo no Ceará

00:00 · 03.01.2017

Da Associação Brasileira das Empresas Aéreas vêm as informações a seguir: o transporte aéreo no Ceará gera 217 mil empregos diretos e indiretos e uma produção de R$ 10,2 bilhões. O Ceará produz 5,6% do fluxo receptivo nacional - incluindo os vários modais. Mas o fluxo emissivo doméstico é de apenas 2%, em linha com a participação do Estado na economia brasileira. Tem mais: o transporte aéreo paga anualmente no Ceará quase R$ 2 bilhões em salários e ainda R$ 849 milhões em impostos. Um dado interessante: os aeroportos cearenses embarcaram no ano, em mercadorias, 24,1 mil toneladas - 5,8% da carga doméstica nacional e 1,2% da carga internacional. Há dois aeroportos com voos comerciais - o de Fortaleza e o de Juazeiro do Norte.

Ausente

Quem foi e voltou de Boa Viagem - pela BR-020 - no período entre o Natal e o Reveillon - anotou algo que intriga: a ausência da Polícia Rodoviária Federal. E na estrada que vai de Fortaleza a Baturité ausentou-se a Polícia Estadual, também.

Varejo

Vêm aí promoções das lojas e supermercados para o início deste 2017. Será para compensar as poucas vendas do Natal. Pelo menos as grandes redes varejistas já anunciam que farão mesmo essas promoções ao longo deste mês de janeiro. Oba!!

Saudáveis

Supermercados começam a prestar mais atenção ao setor de frutas, verduras e legumes, que passaram a ter tratamento diferenciado. É que aumentou o consumo após opinião de médicos de que são alimentos saudáveis e ainda previnem doenças.

Ajuste

Alô, PMF! A Prefeitura do Recife tinha, até o dia 31 do mês passado, 24 secretarias. Agora, só tem 15. É pouco? Extinguiu três autarquias e cargos comissionados - num ajuste fiscal que bem pode modelar o que quer fazer o prefeito Roberto Cláudio.

Tecnologia: o bem e o mal

Digitaliza-se em ritmo de frevo a vida do cidadão que agora já faz, pelo celular, quase todas as operações bancárias, incluindo as de pagamento de duplicatas e transferência de dinheiro. É a modernidade, que, em contrapartida, extingue na mesma velocidade uma população - a de bancários - que no Brasil chegou, nos anos 90, a empregar mais de 1 milhão de pessoas. O mesmo celular que via GPS leva ao mais recôndito dos destinos também vende passagem aérea e ainda faz o “check-in” - e uma série infindável de coisas, até a convocação de multidões às ruas. É ele que guardava os segredos dos corruptos revelados pela Lava Jato.

FNE

Boa notícia para começar 2017: as taxas de juros do FNE foram fixadas em 7,6% ao ano para este exercício. Isto tem muita importância para o pequeno produtor do Nordeste, pois é do FNE que procede a maior parte dos recursos que financiam o desenvolvimento regional. Falta só a volta das chuvas.

Bom

Urgente

Opinião do empresário Honório Pinheiro, presidente da CNDL: “Dependerá do espírito público dos deputados e senadores a aprovação das reformas de que o País precisa. E tudo é urgente”.

Ruim

Protesto

Andre Bocelli, Celine Dion, Elton John e Kiss recusaram convite para o show pela posse do presidente Donald Trump, no dia 20, em Washington. “Artista não ajuda. Quero o povo”, diz Trump.

Livre Mercado

segundo a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Fortaleza, 1,2 milhão de pessoas viram a festa do reveillon na Praia de Iracema. Os hoteis da cidade estão com ocupação acima de 80% nesta primeira semana de 2017. Dos 110 candidatos aprovados no último vestibular para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), de São José dos Campos, 33 são cearenses. A própria cidade sede do ITA aprovou 35 candidatos - uma das poucas vezes em que os cearenses não conquistaram o primeiro lugar.