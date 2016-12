Egídio Serpa: TCM - solução vai demorar

00:00 · 30.12.2016

Decisão da Justiça não se discute, cumpre-se. Este é o refrão que se extrai da liminar do ministro Celso de Melo, do STF - Supremo Tribunal Federal - que suspendeu os efeitos da decisão do Legislativo do Ceará, extinguindo o TCM - Tribunal de Contas dos Municípios. Isto quer dizer que essa egrégia corte de contas, na qual sempre se abrigaram as estranhas soluções dos conchavos políticos - e sempre para atender ao governo de plantão - sobreviver á até que uma das câmaras do STF decida a questão de modo definitivo. A criação e a existência do TCM é discutível por vários motivos. O primeiro é elementar: um Estado pobre como o Ceará deve ter duas cortes de contas? Na opinião do governador Camilo Santana, não, pois o TCE pode fazer o serviço.

Dívida

Lembram os economistas: mensalmente, a União emite títulos do Tesouro Nacional - adquiridos pelo mercado - com os quais o Governo paga seus compromissos, incluído a folha do pessoal ativo e dos aposentados. É isso que fez a dívida chegar a 70% do PIB.

Petrobras

Focada no seu objetivo de explorar e produzir petróleo, a Petrobras vendeu os 47,9% das ações que detinha na Guarani, uma fábrica de açúcar. Sim, de açúcar. Com uma dívida superior a R$ 400 bilhões, a Petrobras faz esforço para voltar à origem.

Odebrecht

De tanto ouvir e ler sobre a máquina mundial de pagar propina - a Odebrecht - fica a indagação: como, por tanto tempo, uma empresa tomou conta do Governo e comprou suas autoridades? Resposta: privilegiou-se não o mérito, mas a pior indicação política.

Chuva

Coincidindo com o ato de lançamento do programa Hora de Plantar, 4ª feira, 28, no Crato, abriram-se os céus e uma grande chuva desabou sobre aquela e mais outras cidades do Cariri cearense. Serão distribuídas 3,2 mil toneladas de sementes.

Temer aplaina o pós 2018

Impopular, o governo de Michel Temer vai - por isto mesmo - absorvendo todo o ônus das duras medidas do ajuste fiscal. Lutando contra os interesses das tradicionais corporações - que sempre repartiram o Estado entre si - Temer faz o que não fizeram gestões populares de FHC e Lula: aplaina o caminho para o que sairá das urnas de 2018. Se obtiver sucesso, e a torcida é neste sentido, o País e sua economia irão de novo correr nos trilhos do crescimento. Poucos países no mundo tem um mercado consumidor tão pujante quanto o do Brasil, que tem riquezas naturais, academia qualificada e excelência empresarial.

Confiança

Como saber se é confiável uma empresa construtora? O executivo de uma grande do setor no Ceará dá duas dicas: 1) Repare bem no canteiro de obras. Se ele estiver limpo - com os materiais estocados ordenadamente, é um bom sinal; 2) Pesquise o histórico da empresa e ouça corretores - pois estes sabem de tudo.

Bom

Baturité

Assis Arruda, ex-diretor do BNB, assumirá, domingo, o governo de Baturité. É sangue novo na política do Ceará e da região. Empresários e executivos que o conhecem torcem por seu êxito.

Ruim

Impostos

Informa o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário: no Brasil, o contribuinte - pessoa jurídica ou física - terá de, em 2017, trabalhar 153 dias só para recolher impostos. Brasil-sil-sil!

Livre Mercado

Esta coluna é do tempo em que voar de avião exigia no mínimo paletó. Tempo em que as empresas áreas ofereciam excelentes refeições a bordo. Em que havia espaço suficiente entre as poltronas - que eram bem acolchoadas, ampliando o conforto do passageiro. Hoje mudou tudo. O avião virou ônibus aéreo, tal é a quantidade de gente que se amontoa dentro dele. É a modernidade que aumentou o preço das passagens, reduziu o conforto e passou a cobrar por tudo o que é servido a bordo.

