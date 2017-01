Egídio Serpa: Suspeita e investimento

00:00 · 17.01.2017

Está a economia do País sob a firme gestão de uma equipe que vem tentando fazer - com indeciso apoio do Congresso Nacional - o dever de casa, no qual se incluem as reformas da Previdência e da CLT. São frutos dessa gestão, entre outras coisas, a queda da inflação, a redução dos juros, a estabilidade do câmbio, a PEC dos gastos. Mas, em contrapartida, há a gestão política que, por causa das revelações da Operação Lava Jato, deixa em estado de suspense o empresariado. Elas podem atingir o presidente da República, Michel Temer, amigo próximo do trio que usava a Caixa Econômica para extorquir empresas: Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, estrelas do PMDB, e Fábio Cleto, um operador dos dois. Como investir em um País cujo governo está sob suspeita?

Receita

Desde ontem, a Receita Federal do Brasil incluiu no seu site na internet um serviço que atualiza dados pessoais no cadastro do CPF. Gratuitamente! E vem aí a Declaração do IR 2017.

Expectativa

Tudo está a indicar que, mais uma vez, o Nordeste - o Ceará no meio - terá um ano de chuvas abaixo da média histórica. Notícia ruim para quem produz no campo, onde a terra esturricada já não dá o que se planta por falta de água. Amanhã, 18, a Fucenem dirá como será.

Arado

Iniciativa da Prefeitura de Juazeiro do Norte pode ser copiada pelas que ainda não a tomaram: ela criou o PAT - Programa de Aração de Terras. Objetivo: preparar, gratuitamente, com o uso de arados, 409 hectares para o plantio da próxima safra.

Frutas: o RN exporta mais

Informa o presidente da Associação Brasileira das Empresas Produtoras Exportadoras de Frutas (Abrafruta), Luiz Roberto Barcelos, também sócio e diretor da Agrícola Famosa com fazenda de produção em Icapuí, no Ceará: as exportações de frutas do vizinho RN chegaram a US$ 110 milhões durante o ano passado de 2016. Há uma causa: “As cearenses Itaueira e Famosa (melão e melancia) e as capixabas Belo Fruti, Inter Frutas e UGBT (mamão) levaram sua produção para o RN”, diz Barcelos. Em 2016, o Ceará, sem água, exportou US$ 96 milhões em frutas.

Perdendo

Para a fruticultura, há um cenário azul, promissor. Não no Ceará, mas no Rio Grande do Norte, que iniciará neste ano de 2017 exportações de melão para a China - como anuncia o presidente da Abrafrutas, Luiz Roberto Barcelos. Resumo: o Ceará está perdendo a liderança da fruticultura nordestina.

Bom

De avião

Boa novidade: a alemã Lufthansa - que tem Boeing 747 cargueiro fazendo voo semanal de Natal para Frankfurt - terá dois voos por semana. Só para transportar manga e mamão do RG do Norte.

Ruim

Inflação

Pelo andar da carruagem, neste mês de janeiro a inflação - que está em curva descendente - vai retomar a ascendente. Motivo: os preços administrados. As tarifas de ônibus lideram as altas.

Livre Mercado

Tudo pela transparência: as reuniões da Agência Nacional de Energia Elétrica já são transmitidas ao vivo, via internet. A experiência, que se mostrou positiva, será seguida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Bom é que todas as agências reguladoras, inclusive a Arce, do Ceará, também seguissem essa novidade, pois a tecnologia disponível deve ser usada, também, para dar mais agilidade e, principalmente, transparência às discussões e decisões desses colegiados.