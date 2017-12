Egídio Serpa

01:00 · 14.12.2017

Abatendo 600 suínos por semana - parte dos quais de sua própria criação em Ocara e Morada Nova - o frigorífico Beleco - que está instalado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza - já começou a abater e a comercializar carneiros fornecidos pela fazenda Julião, de Campos Belos, no município de Caridade. Assim como os cortes especiais de suínos, os de carneiro vão direto para grandes restaurantes de Fortaleza, entre eles o Santa Grelha e o Cabana del Primo, especializados em carne, e também para os supermercados, como o Mercadinhos São Luiz. O frigorífico Beleco integra a Companhia da Terra, cujas fazendas usam os resíduos do plantel de mil matrizes suínas para a produção de adubos e biogás, revela seu jovem sócio-diretor Felipe Figueiredo, de 30 anos.

Exportação

Terceiro maior produtor mundial de frutas, o Brasil só exporta 3% do que produz. Hoje, a exportação de frutas equivale a US$ 870. O Governo quer subir para R$ 1 bilhão em 2018.

Brisanet

Roberto Nogueira, sócio e CEO da Brisanet, empresa cearense de Tecnologia da Informação, renova a frota de sua empresa: ele comprou ontem 250 veículos Sandero, da Renault. Júlio Ventura, da Jangada Renault, sorri. É a Brisanet que leva tv, banda larga e telefone aos sertões.

Energia

Há hoje no Brasil 18.214 sistemas fotovoltaicos de geração de energia solar conectados à rede nacional, informa a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A potência instalada é de 150 MW, um marco histórico. E subindo.

Ovinocultura: a alternativa



Já é hora de a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) investir em um programa de criação de carneiros e ovelhas na área da Agricultura Familiar. O Ceará dispõe de uma raça própria - a Morada Nova - rústica, dócil, prolífera, de carne magra e saborosa e com couro disputadíssimo pela indústria de bolsas e calçados. Especialistas da Embrapa Caprinos, com sede em Sobral, garantem que um projeto de criação de carneiros Morada Nova - já adaptados ao clima do sertão - multiplicará a renda dos agricultores familiares e ainda gerará emprego onde ele inexiste.

Gran Marquise

Ao lado de Dionísio Barsi (E), consultor financeiro, e de Phillipe Godefroit (D), seu gerente-geral, José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise, celebra os 25 anos de atividades do Hotel Gran Marquise. Eles anunciaram: o restaurante do hotel, o Mucuripe, será reformado em fevereiro.

Bom

De volta

Para Gilson Gondim, um dos líderes da floricultura cearense, a boa consequência da entrada da Itaueira no capital da Cearosa é o retorno da família Prado aos negócios no Estado do Ceará.

Ruim

Caríssimo

Cuidado com os chamados depósitos que vendem material de construção. Entre um e outro há diferenças de até 100% no valor de uma mercadoria. Esta coluna testemunhou um caso.

Livre Mercado

Reparem: um estudo da OCDE, feito neste ano, está prevendo que, entre 2015 e 2050, os gastos dos seus países filiados com o pagamento de aposentadorias subirá de 8,9% do PIB para 9,5%. Na China, esse salto será de 4,1% para 9,5%. Na Rússia, de 9,1% para 12,4%. Aqui no Brasil, o estudo prognostica um salto gigantesco - de 9,1% do PIB para 16,8%. Eis mais uma prova de que a Reforma da Previdência é vital para o ajuste fiscal. E para garantir o pagamento em dia dos aposentados.