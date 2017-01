Egídio Serpa: Sopa do Irã no mel chinês

00:00 · 13.01.2017

Por que o governador Camilo Santana e seu fiel secretário de Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann, incluíram uma escala em Teerã, capital do Irã, no roteiro de sua nova viagemà China, que começa hoje? Fonte ligada a Camilo Santana explica que sua visita à terra dos aiatolás tratará também da refinaria do Pecém. É parte da estratégia do governo cearense de "pressionar os chineses". Traduzindo: as empresas da China querem mesmo investir na unidade de refino do Pecém, mas - imaginando-se sozinhos na área, sem concorrentes - prorrogam sua decisão. O governador quer acelerar o calendário do projeto da refinaria do Pecém, pelo qual o Irã também mostrou interesse. Será a sopa de Teerã juntando-se ao mel chinês. A viagem de Camilo pode ter um grande êxito.

Fiec

De Beto Studart, presidente da Fiec, na primeira reunião de sua diretoria: "Estamos diante de um novo Brasil que precisamos construir juntos sobre alicerce de retidão e bem estar social".

Ideologia

Na Holanda, de onde vem o financiamento de algumas ONGs brasileiras do meio ambiente, o consumo médio de agrotóxicos no campo é de 20,8 kg por hectare; no Japão, 17,5 kg; na Bélgica, 12 kg. Aqui no Brasil, 5 kg. A questão dos agroquímicos virou ideologia no Brasil.

Poços

Informa o BNB: há R$ 90 milhões para financiamento de projetos de perfuração de poços rasos e profundos no sertão do Ceará. Com uma vantagem que abreviará a sua liberação: a dispensa de licenciamento ambiental por causa da emergência da seca

Agora, é a vez dos bancos

Caiu a taxa de juros Selic mas, mesmo assim, segue muito caro o dinheiro para os que pretendem investir. Na área da construção civil - empregadora intensiva de mão de obra - tornam-se necessárias mais reduções dos juros, obscenos para quem produz e trabalha. O BC tomou a providência que lhe cabia. Agora, cabe aos bancos a principal tarefa - abrir o caixa para garantir ao setor privado o financiamento necessário aos seus projetos. O País só voltará a crescer quando houver poupança pública e privada. A pública depende das reformas. A poupança privada, do êxito da outra.

Caju

Há em curso um programa de distribuição de mudas de cajueiro-anão executado a duas mãos pela Ematerce e pelo Senar-Ceará. É para os pequenos produtores, cada um dos quais pode adquirir 120 mudas, ao preço de R$ 2,50 a unidade. O cajueiro-anão (foto) será a salvação da cajucultura.

Bom

Banco do Brasil

Petrobras e Banco do Brasil são instituições que jamais entrarão em um plano de privatização. A população reagirá se emergir tentativa nesse sentido. Por que o BB reduz caixas eletrônicos?

Ruim

Limpeza

Foi necessário um mutirão para que ficasse limpa a bela praia de Jericoacoara, para onde a Azul fará voos a partir de abril. Uma pena. A coleta de lixo em Jeri deve ser obrigação permanente.

Livre Mercado

Esta semana de trabalho termina numa sexta-feira, a primeira do ano e o primeiro dia 13 de 2017. Um dia de sorte, para os que têm sorte. E um dia de mais fé para os que têm fé.

Sob o comando de Nelson Martins, a Casa Civil do Governo Camilo Santana cuidará só de política. A articulação do Governo com o mundo empresarial continuará sendo feita pelo sociólogo Élcio Batista, Chefe do Gabinete do governador, que, como esta coluna antecipara, comandará a conta de publicidade do Governo.