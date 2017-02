Egídio Serpa

00:00 · 04.02.2017 / atualizado às 00:14

Quando chegou há três anos para construir a usina siderúrgica do Pecém, o engenheiro Sérgio Leite, que vinha de uma carreira vitoriosa na Vale, viu-se diante de dois desafios: cumprir a tarefa e, ainda, informar a população do Ceará sobre o gigantismo do empreendimento. Deu certo. Hoje, presidente da Transnordestina Logística, que constrói a ferrovia homônima, Sérgio Leite tem outro duplo desafio: executar a obra e fazê-la conhecida da população do Nordeste. "É um projeto vital para a economia da Região", afirma. Por isto, ocupará os auditórios para - didaticamente - explicar os objetivos da ferrovia, que ligará áreas agrícolas do MA, PI, BA, PE e CE aos portos de Suape e Pecém. A Transnordestina sairá do armário confidencial para o palco da popularidade.

Cautela

Antes de manifestarem uma opinião sobre a ideia da construção de um ramal da Transnordestina ligando os polos de fruticultura e de cimento, no Apodi, ao Porto do Pecém, as grupos M. Dias Branco e Votorantim, com fábricas lá, querem detalhes.

Fruticultura

Luiz Roberto Barcelos, sócio-diretor da Agrícola Famosa, foi designado presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA. Tom Prado, da Itaueira Agropecuária, coordenará o Grupo de Fitossanidade. São os líderes nacionais do setor.

TAP

Foi ampliada para 80 a frota de aviões da TAP. Além de 16 Airbus A330-200, que voam para o Brasil e os EUA, conta com 9 Embraer 190, "made in Brazil", usados nas rotas para a Ilha da Madeira e cidades da Europa - Paris no meio. A frota aumentará.

TCM

Qual PEC será aprovada primeiro? A patrocinada por Moses Rodrigues e Domingos Neto, proibindo a extinção dos TCMs estaduais ou a que tramita no Poder Legislativo do Estado do Ceará, estabelecendo o fim do TCM de olho em 2018?

Os cearenses no Pinóquio

Luiz Girão, Tom Prado, Paulo Selbach e Edson Brok, empresários do Ceará com negócios na Europa, são clientes fieis do restaurante Pinóquio, localizado na Praça dos Restauradores, bem onde começa ou termina a Av. Da Liberdade, em Lisboa. Mas empresários brasileiros, de outras estados e de outras atividades econômicas, e também políticos, como o pernambucano Jarbas Vasconcelos e o cearense Lúcio Alcântara, também vão ao Pinóquio quando se encontram na capital de Portugal. Detalhe: lá é o cliente que escolhe, vivos em um grande aquário, a lagosta, o caranguejo ou o peixe que quer comer. Ah!

Emoções

Ao dar ao amigo Moreira Franco o status de ministro - nomeando-o para a renascida Secretaria-Geral da Presidência - o presidente Michel Temer fechou sua "rodinha do poder", da qual fazem parte citados na Lava Jato, com exceção do baiano Antonio Imbassahy. Temer gosta mesmo de emoções.

Bom

Solidariedade

Presidente da CNDL, Honório Pinheiro elogiou o ex-presidente Lula, que, 5ª feira, 2, abraçou e foi abraçado por FHC e Temer, que se solidarizam com ele pelo momento de dor por D. Letícia.

Ruim

Sem água

Na geografia do Perímetro de Irrigação Araras Norte, que há dois anos está sem produzir por falta de água, não há água no subsolo. Em compensação, a sua superfície é muito boa: tudo dá.

Livre Mercado

A eset detectou golpe que utiliza e-mail falso para roubar dados bancários de clientes com contas inativas do FGTS. Já foram iniciados os cursos da Escola de Moda do Senai, em sua unidade no bairro de Parangaba. .O Senai é organismo do Sistema Fiec. Políticos e agricultores da Zona Norte do Ceará lutam pela construção do açude do Poço Comprido, em Santa Quitéria. Ele aumentaria a oferta de água ao Perímetro Irrigado Araras Norte, onde 110 irrigantes esperam pela volta da chuva.