Egídio Serpa: Sérgio Cabral e Beira Mar

00:00 · 28.01.2017

Parece incrível, mas o braço carioca da Operação Lava Jato está a desvendar em detalhes a sofisticada estrutura de corrupção criada e desenvolvida pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso na penitenciária de Bangu, na cela do Pavilhão 8 construído, ironicamente, durante sua gestão. Ele e sua segunda mulher embolsaram, ao longo de 15 anos, em propina US$ 300 milhões (R$ 1,02 bi) depositados em bancos estrangeiros por grandes fornecedoras do Estado. Tudo às claras e no andar de cima, com jantares semanais em Paris. Fernandinho Beira Mar, outro gênio do mal, hóspede de prisão federal no PR - pode ter inspirado Cabral, que já é chamado de principal bandido da política. O PMDB ainda o mantém em seus quadros.

Afinação

Havia cinco anos, violões e outros instrumentos de corda eram afinados com o uso de diapasões eletrônicos - algo inusitado nos dias de hoje. Agora, é o telefone celular e seus aplicativos que afinam violões, violas, cellos, violinos e contrabaixos. Ah!!

Varejo

Vem aí, no dia 17/02, a 11ª edição do Cenários do Varejo. Conjuntamente promovido pela CNDL, CDL Fortaleza e FCDL Ceará, o evento reproduzirá o que foi dito e refletido na recente Retail's Big Show, maior feira mundial do varejo.

Água

Na perfuração dos poços horizontais interligados que fornecem água ao Complexo do Pecém, a Hidrodex usa tecnologia própria. Com mais de 30 anos de atividade a empresa pode fura poços de até 2.500 m. É nova aliada contra a seca no Ceará.

Digital

Empresa pernambucana especializada em soluções digitais, a Le Fil reunirá em Fortaleza, no próximo dia 15 de fevereiro, no Seara Praia Hotel, 100 empresários e executivos cearenses. Eles que ouvirão palestras sobre as transformações do setor.

Previdência: reformar, já

Há uma unanimidade de opiniões sobre o problema mais grave que enfrenta hoje a gestão pública - nos seus três níveis - no Brasil: o rombo da Previdência Social e como resolvê-lo. A oposição também ficou assustada com o déficit da Previdência federal, o qual bateu em R$ 150 bilhões no exercício de 2016. Neste exercício, prevê-se déficit acima dos R$ 220 bilhões. Não há outra saída que não reformar o atual modelo previdenciário brasileiro, que em cinco anos falirá: não haverá dinheiro para pagar as aposentadorias e pensões. Só irresponsáveis pensam o contrário. Assim, aprovar a reforma é crucial para salvar a Previdência.

Sem carná

Uma atitude correta e de quem tem responsabilidade com a coisa pública. Assim deve ser entendida a decisão do governador Camilo Santana, que negou verbas para festas de Carnaval. A hora é de economizar tudo - água e dinheiro. Prefeitos de cidades interioranas tomam o mesmo caminho. Ótimo!

Bom

Latam

Fundador da Táxi Aéreo Marília (TAM), o comandante Rolim Amaro, morto em 2001, talvez morresse de novo hoje: sua família só tem hoje 3% das ações da empresa, cujo nome é Latam.

Ruim

Falência

Há um problema para o plano de recuperação financeira do RJ: sua Assembleia Legislativa não quer aprovar as contrapartidas exigidas pela União. Deputados preferem levar o Rio à falência.

Livre Mercado

Executivos de grandes empresas cearenses, que pelo menos uma vez por mês se reúnem para trocar ideias e informações revelaram, no seu último encontro, que um dos ralos pelos quais escorre o desvio de recursos das companhias é o setor de compras onde se juntam o interesse pessoal de quem vende e o de quem adquire. "Isso vai da contratação da transportadora à da fornecedora de serviços de limpeza, por exemplo", explica um executivo que já lidou com a questão. Todo o cuidado é pouco.