Egídio Serpa - São Francisco: o candidato

00:00 · 28.12.2016

Governador de S. Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) pavimenta a estrada pela qual pretende passar com seu andor de candidato à Presidência da República em 2018. Na segunda-feira - sob holofotes - assinou o termo por meio do qual seu governo agregará valor ao Projeto São Francisco de Integração de Bacias por meio do empréstimo de 4 motobombas que ajudarão a levar as águas do rio até Pernambuco e Paraíba através do Canal Leste do empreendimento. Tudo para que, em março, os dois estados se livrem da falta de água. Enquanto isso, no Eixo Norte - que trará a mesma água para o Ceará e o Rio Grande do Norte - as obras do trecho final do projeto seguem paralisadas, aguardando a burocracia de licitação que atrasará em oito meses sua conclusão. Brasil, sil, sil!!

Previdência

Na opinião do governador Camilo Santana, é o déficit da Previdência o desafio a ser enfrentado pela União e os Estados. "No Ceará, esse déficit anual é de R$ 1,5 bi. Com as últimas medidas aprovadas pelo Legislativo, vamos apenas reduzi-lo", diz

Queijos

Nos supermercados de Fortaleza, há uma disputa que cresce na área gelada de queijos. Disputam palmo a palmo o mercado os queijos das marcas Tijuca, Fazenda do Frota, Cambi e Betânia, de empresas cearenses, que usam a melhor tecnologia.

Instável (1)

Ontem na hora do almoço conversavam à mesa dois economistas e um executivo de empresa industrial. Para o trio, a posição do ministro da Fazenda, Henrique Meireles passou a instável. Seu colega argentino Alfonso Prat-Gay foi demitido. Decepcionou.

Instável (2)

Por falar em instabilidade: o presidente Michel Temer pode tornar-se instável logo no primeiro trimestre do Ano Novo. Ontem a PF fez buscas em gráficas que prestaram serviço à chapa de Dilma e Temer na eleição de 2014. A crise política pode agravar-se

O Brasil no fundo do poço

Caíram em 3% as vendas de Natal nos shoppings centers neste triste ano de 2016 em relação ao Natal de 2015. E o gasto médio do brasileiro reduziu-se em 5%. Não há surpresa. Sob a ameaça de perder o emprego, diante do incerto futuro próximo do País na política e na economia, que atitude toma o previdente consumidor? Protege-se para o Ano Novo e seus repetidos compromissos - primeira prestação mensal da escola dos filhos, longa lista de material escolar, IPVA, IPTU etc. Viver é difícil; no Brasil mais ainda - o País está no fundo do poço castigado por gestões irresponsáveis, populistas e também incompetentes.

Se chover

Resposta do governador Camilo Santana à pergunta sobre como enfrentará o Ano Novo de 2017: "Se chover, se tivermos um inverno pelo menos na média, estaremos com metade dos problemas resolvidos". Eduardo Sávio (foto), que dirige a Funceme, diz que "só em janeiro será possível prevê a chuva".

Bom

Bonito!

De Ushuaia, na Patagônia, onde está com a família para ver o raiar do Ano Novo, Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, manda dizer: "Aqui é o fim do mundo, e ele é muito bonito!!"

Ruim

Ajuste

Fernando Brígido, leitor desta coluna no Cambeba, duvida que o prefeito Roberto Cláudio faça aqui o duro ajuste fiscal que faz o de Salvador. E argumenta: "Ele está muito comprometido".

Livre Mercado

Se você é dono de um restaurante, saiba que o Instituto Food Service Brasil fez uma pesquisa que apurou o seguinte: a relação entre o cliente e um restaurante está relacionada ao fator emocional e à experiência vivida no ambiente. Mais: 70% dos clientes que não retornam ao restaurante põem a culpa no atendimento. Conselho: cuide melhor da qualificação do seu time de garçons, dando-lhes treinamento constante para que aconteça o que todo dono de restaurante deseja: a fidelização da clientela.