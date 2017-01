Egídio Serpa: S. Francisco - baixa outorga

00:00 · 12.01.2017

Se as chuvas deste ano não forem suficientes para a recarga das barragens do Ceará, estará inviabilizada a agricultura irrigada neste Estado. É a triste conclusão a que chegam empresários do agronegócio, alguns dos quais já migraram para o Ceará e o Piauí, onde o subsolo garante água para as suas atividades. Mas há outro problema além da sovinice da natureza: a outorga insuficiente para o sucesso do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. Com apenas 26 m³/s - metade para cada um dos canais - não haverá como atender à demanda social e econômica desse que é um empreendimento de rara importância para o semiárido - o Ceará no meio. Aumentar a outorga neste momento de crise hídrica no Nordeste será missão difícil. Mineiros e baianos já estão contra.

Sobradinho

Quando - e só quando - a barragem de Sobradinho estiver vertendo, a vazão dos canais Norte e Leste do Projeto S. Francisco poderá ser ampliada de 26m³/s para até 100 m³/s. O último vertimento de Sobradinho foi no mês de abril de 2009.

Planejamento

Futuro secretário de Planejamento do Governo do Estado, Maia Júnior já agendou reunião pessoal com o atual ocupante da pasta, Hugo Santana de Figueiredo, com quem tem falado ao telefone e de quem tem "excelente imagem".

Detran

Lúcio Gomes, que será secretário de Infraestrutura, tem sido cumprimentado pelas boas iniciativas que tomou na Secretaria de Cidades. Exemplo: os postos de atendimento do Detran no RioMar e no Iguatemi são algo de Primeiro Mundo.

S. Francisco

Informa o Ministério da Integração Nacional que o Eixo Norte do Projeto São Francisco ficará pronto "no segundo semestre deste ano" - que termina no dia 31 de dezembro. Águas no Ceará só no primeiro trimestre de 2018, se as chuvas voltarem.

Capitalismo x socialismo

Na próxima semana, na cidade suíça de Davos, onde anualmente, sempre sob a neve de janeiro, a elite do capitalismo passa em revista suas crises, um fato inédito registrar-se-á: o máximo representante do socialismo, o presidente da China, Xi Jiping, estará lá, pessoalmente, com um objetivo - apresentar-se ao mundo como embaixador da globalização e soldado em guerra contra as ações protecionistas de outros governos, como o que vem aí, de Donald Trump. A China mostra-se para o exterior como economia de mercado; para dentro, porém, subordinada ao partido único, a conversa é outra: a economia é estatal

Solar

Greepeace e Data Folha juntaram-se e fizeram uma pesquisa sobre a geração de energia solar. O resultado foi ótimo: essa fonte limpa de energia tem um futuro próximo promissor. Mas, no Nordeste, com sol intenso e o FNE para financiar projetos, há pouca informação sobre as virtudes da energia solar.

Bom

Pequenas

Pesquisa da consultoria Agenda 2017 da Deloitte prevê que a receita líquida das pequenas empresas subirá 12% neste ano - 7% a mais do que a inflação prevista para este exercício.

Ruim

Peixes

Em boa hora, decidiu a Secretaria de Turismo da PMF dar um banho de loja no Mercado dos Peixes, na Av. Beira Mar. O ordenamento abrangerá a higiene das cozinhas e dos banheiros do mercado.

Livre Mercado

Será no próximo dia 26 o Fórum Novos Mercados, Novos Métodos, seminário que anualmente promove a Gomes de Matos Consultores Associados. Será no Hotel Gran Mareiro, na Beira Mar, com o tema "como recuperar a performance de sua empresa". Público alvo: empresários e executivos de empresas. Tramita no Congresso Nacional projeto-de-lei que obriga o consumo de energia solar, eólica ou de biomassa pelas indústrias do País. A obrigatoriedade será a partir do ano de 2018.

