Egídio Serpa

01:00 · 21.02.2018

Tudo está dentro dos prazos estabelecidos e a relação entre as partes segue excelente. De um lado, o Governo do Ceará, que busca "um parceiro estratégico" para a atração de investimentos para o Complexo do Pecém; do outro, o Porto de Roterdã, que vê no Pecém a chance de catapultar, para além da Europa, seus negócios que incluem uma plataforma industrial e portuária na América Latina, no meio do caminho para os EUA e a Ásia. Estas informações - transmitidas por uma alta fonte do governo cearense - acrescentam que, por ser complexo, o entendimento aparentemente lento tem avançado e segue o ritmo previsto pelos dois lados. O objetivo - insiste a fonte - é fazer do Pecém, com ajuda de Roterdã, um gigantesco complexo industrial. Disse a fonte: "Estamos perto".

Vaidade

No Palácio da Abolição, desconfia-se de que, dentro do Governo do Estado e fora dele, "há gente trabalhando contra o entendimento com o Porto de Roterdã". Está na Bíblia, Livro do Eclesiastes: "Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade". Culpa do pecado.

Chuvas

Boa notícia está chegando da Funceme: em algumas regiões do Ceará, como no Vale do Rio Salgado, que põe água no Castanhão, a chuva desta temporada está 11% acima da média histórica. No Médio Jaguaribe, 8% abaixo, mas no Alto, 37% acima.

Entrega

Amanhã, 5ª feira, a BSpar Incorporações entregará aos proprietários Marzzano Premium Residence, nas dunas da Praia do Futuro; no dia 26, o BS Tower Multi Office, um edifício comercial construído na Aldeota, com salas para diferentes fins.

Concurso

Está sendo elaborado o edital do concurso público que o Governo do Estado promoverá para contratar pessoal técnico para a Funceme. Seu presidente, Eduardo Sávio, espera que os aprovados possam estar contratados até julho.

A Ibiapaba produz abacate



Na Fazenda Bom, em Carnaubal, na Ibiapaba, já foram recuperados 60 dos 112 hectares cultivados de abacate. A área - adquirida do antigo dono espanhol por um grupo empresarial liderado pelo paulista Henrique Santana - deverá ser até o fim deste ano, se mantido o investimento, a maior produtora cearense de abacate. Os outros 40 hectares restantes serão recuperados a partir do próximo mês de março. A produção é por irrigação por gotejamento. A água é fornecida por três poços de 80 m cada um. A Fazenda Bom Indústria e Comércio ainda produz batata doce em São Benedito, em uma área de 100 hectares.

Água

Cristiano Maia, presidente da Associação dos Criadores de Camarão do Ceará, está concordando com Carlos Prado, produtor de melão. Ele diz: "O Ceará precisa de um plano estratégico para os seus recursos hídricos. Água custa caro e temos de pagar por ela, mas o Estado tem de assegura-la para a produção"

Bom

Exportação

César Reis, diretor de exportação de M. Dias Branco, está em Dubai onde a empresa tem estande na Gulfood 2018 - maior feira de alimentos do Oriente Médio. Ele tenta ampliar suas exportações.

Ruim

Inteligência

Falta mais inteligência às Polícias Civil e Militar do Ceará (e dos demais estados) para o combate aos narcotraficantes. Só homens, armas, munição e viaturas não resolverão o grande problema.

Livre Mercado

Ficou pronto e está em uso a nova estrada que liga as cidades de Tianguá e Ubajara, na Chapada da Ibiapaba. Executadas pela Construtora Samaria, as obras alargaram a rodovia, que subiu de categoria na escala da engenharia rodoviária. São cerca de 20 quilômetros novinhos de pista, facilitando o tráfego de veículos leves e pesados e contribuindo para a redução de acidentes. A obra, financiada pelo BID, levou em conta detalhes técnicos importantes, como a drenagem das águas pluviais em toda via.