Egídio Serpa

01:00 · 19.12.2017

Até março do Ano Novo de 2018, será celebrado o contrato que unirá o Porto de Roterdã ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A informação foi transmitida a esta coluna por uma fonte com sala de trabalho no Palácio da Abolição. Outra fonte revelou que os escritórios de advocacia que tratam dos interesses do Porto de Roterdã e do Governo do Ceará trabalham hoje no que é mais intricado: o detalhamento do contrato que envolve pormenores jurídicos - afinal são duas constituições nacionais (Brasil e Holanda), uma estadual (Ceará) e duas municipais (São Gonçalo do Amarante e Roterdã). Março é uma boa época - é nesse mês que desabam as melhores chuvas sobre o Ceará, quando há inverno. Para o Pecém, 2018 será um divisor de águas.

Reeleito

Boa notícia: o CEO do Porto de Roterdã, Alard Castelein (na foto com o governador Camilo Sanata), foi reeleito para mais um mandato de 4 anos. Ele é um entusiasta da parceria Roterdã-Pecém.

Refinaria

Acendeu a luz amarela de perigo na Agência Nacional de Petróleo: se a economia brasileira crescer a 3% como se estima, em 2025 - por falta de refinaria - haverá sérios problemas de abastecimento de combustíveis. É hora de o Governo do Ceará acelerar entendimento com a China.

M. Dias Branco

Montou o grupo M. Dias Branco “equipe de peso” com foco exclusivo na exportação dos seus produtos, não só para os EUA, informa seu vice-presidente Geraldo Luciano. Ele acrescenta: “Estamos dispensando muita atenção às exportações”.

Odebrecht: o dia histórico

Hoje é um dia histórico: com uma tornozeleira eletrônico atada à perna, Marcelo Odebrecht deixa a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde ficou preso nos últimos dois anos, e viaja para São Paulo, onde cumprirá em sua mansão o restante da pena que lhe impôs o juiz Sérgio Moro. A ele o Brasil deve o desvendamento do maior caso de corrupção do mundo - o praticado na Petrobras. Odebrecht foi corajoso ao dar nome aos corrompidos do PT, PMDB, PSDB, PSB, PP et caterva. Mas a Lava Jato, que tudo descobriu, corre por isto mesmo o risco de fechar.

Ao trabalho

Neste ano, o Papai Noel - que tem a credibilidade das crianças e a desconfiança dos adultos - está mais disposto ao trabalho. Há mais gente comprando presentes, e isto se reflete no seu trabalho de atrair o consumidor infantil, que, por sua vez, carrega os pais às lojas, onde está com seu sorrido o bom velhinho.

Bom

Sem estatal

Quando janeiro chegar - e falta pouco para que isso aconteça - o Aeroporto Pinto Martins passará a ser administrado pela empresa privada alemã Fraport, sozinha, sem parceiro estatal. É novidade.

Ruim

Assalto!

Tudo bem! A Fraport, nova gestora do Aeroporto Pinto Martins, manterá os contratos com seus fornecedores. Mas o do estacionamento de veículos deve ser revisto. É um assalto!

Livre Mercado

Coordenado pela Alessandro Belchior Imóveis, a campanha Amigos em Ação entregou no último sábado 25,1 toneladas de alimentos a entidades assistenciais. Os alimentos foram arrecadados durante os dois meses da campanha, que anualmente se realiza mobilizando até artistas plásticos, que doam obras cuja venda, em leilão, reverte-se também em benefício da compra de alimentos. Neste ano, o Lar Torres de Melo, a Oficina do Senhor e o Lar Amigos de Jesus foram os beneficiados.