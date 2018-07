Egídio Serpa

01:00 · 13.07.2018

Na década de 60, não havia agroquímicos para combater praga e doença na agricultura. Naquela época, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Essa expectativa é hoje de 76 anos e a lavoura usa agroquímicos contra as pragas e doenças. Nos dois estados que mais usam os agroquímicos, o PR e o RS, a expectativa de vida é de 78 anos. Se o agroquímico fosse mesmo um "veneno" - como dizem os que, por ideologia ou por outros motivos, são inimigos da agricultura - o Brasil não seria um líder mundial da produção e da exportação de grãos. Que País consumiria "veneno"? A agricultura brasileira, graças à tecnologia, está a produzir mais com menos terra e menos água, o que não acontece com vários países da Europa (leia o tópica Agricultura abaixo).

Solar

Jorge Antonio Bagdeve, superintendente do BNB no Ceará, disse em encontro de empresários do setor que o Banco Nordeste já financia pessoas físicas interessadas na autogeração de energia solar. Condição: com placas fotovoltaicas de qualidade.

Cearense

Hoje, o cearense Décio Barreto Júnior inaugura em Juazeiro (Bahia) a fábrica de processamento de óleos vegetais de sua empresa, a Icofort Agroindustrial. É a mais moderna unidade do setor no País. Barreto Júnior investiu nela R$ 30 milhões.

Hipoteca

Foi aprovado 3ª feira, 10, pela Câmara dos Deputados, a MP 824/18 que evita a perda de lote irrigado que , dentro de projeto público de irrigação, esteja hipotecado a instituição bancária em razão de financiamento para irrigação. Vai ao Senado.

Agricultura

Na Dinamarca, usam-se 76,8% da geografia do País para a agricultura; Irlanda, 74,7%; nos Países Baixos (Holanda), 66,2%, no Reino Unido, 63,9%; Alemanha, 56,9%. E no Brasil? Bem, no Brasil, utilizam-se, apenas, 7,6% do seu território.

Mauriti: manga e banana



No município de Mauriti - na região do Cariri, no Sul do Ceará, segue avançando a produção de manga para o mercado interno e para a exportação que é feita pelo aeroporto de Petrolina, onde pousam e decolam, semanalmente, grandes aviões cargueiros. Em 300 hectares distribuídos em várias propriedades da zona rural de Mauriti - que também produz banana em outros 2 mil hectares - a produção de manga tem alta produtividade. Só na fazenda de Cícero Cartaxo colhem-se 36 toneladas da fruta por hectare. Além de ter um solo propício para a fruticultura, seu sub-solo é rico em água. Pluviometria deste ano foi de 800 mm.

Tecer

Festa na empresa Tecer, operadora do Porto do Pecém. Em um só dia, ela embarcou - no navio "Ocean Apllaud" - 24,1 mil toneladas de uma carga total de 50 mil toneladas de placas de aço produzidas pela CSP. Carlos Maia (foto), diretor e sócio da Tecer, celebra mais um recorde de sua empresa.

Bom

Novinha

Ficou novo - e completamente diferente do que era antes - o Parque de Exposições do Crato, onde será realizada a partir de amanhã a Expocrato, que hoje mais parece uma Expoaché.

Ruim

Energia

Em Minas Gerais, o Governo estadual concede isenção de ICMS à empresa que produz até 5 MW de energia distribuída; o Governo do Ceará dá essa isenção a projetos de só 1 MW.

Livre Mercado

Novidade nas gôndolas dos supermercados: a cajuína em lata da Tijuca, empresa cearense que produz ovos, frango, leite, queijo e até mel de abelha. A cajuína da Tijuca nasceu da ideia de um cajucultor piauiense, durante a 9ª Caju Nordeste, realizada em 2012 na cidade de Picos (PI). Para celebrar seus 27 anos de atividades, a rede Pinheiro Supermercdos está promovendo campanha que sorteará, entre seus clientes, 33 cozinhas completas. A promoção troca R$ 100 em compras por um cupom.