Egídio Serpa: Que tal privatizar a Cagece

00:00 · 18.01.2017

Seria bom negócio para o Ceará a privatização da Cagece? A pergunta faz sentido porque, entre as contrapartidas impostas pelo Governo Temer ao do RJ - em estado falimentar - está a venda da empresa estadual de saneamento - a Cedae. O mercado calcula que ela vale R$ 1,5 bilhão. O Governo do Ceará, com contas em dia, não precisa de privatizar agora sua Cagece, que também tem contas em ordem. Mas, se houver um passo nesse sentido, o mercado logo estabelecerá condições, uma das quais será a de limitar a privatização à operação da Cagece na cidade de Fortaleza, isto é, ao filé mignon da empresa. Tasso Jereissati tentou isso na sua 1ª gestão: Jorge Paulo Lehmann, que se encantou pela Cagece de Fortaleza, desencantou-se com a que opera no sertão.

Um sonho

Juntaram-se a empresa Gram-Eolic e a UFC para a elaboração de projeto de construção de uma usina de dessalinização a vácuo solar offshore no Pecém, com tecnologia do cearense Fernando Ximenes. Para produzir 5m³s. Um sonho.

Juros

Para o empresário Carlos Prado, ex-presidente da Fiec e sócio da Itaueira e Cemag, os juros fazem muito mal ao Brasil. " No fim do ano, por causa a queda dos juros e de outras coisas, a economia estará melhor. O desafio será chegar até o fim do ano".

Aplicativo

Criado e desenvolvido pelo cearense Androvani Gonçalves, chegou o Pross - um aplicativo voltado para a contratação de profissionais - de mecânico a bombeiro hidráulico, de arquiteto a músicos. O download já pode ser feito. É gratuito.

Tomates

Dentro de uma semana, o francês Regis Molenat, em sociedade com o paulista Edson Brok retomará - na Chapada da Ibiapaba - sua produção de tomate, cuja safra será colhida ao longo dos próximos 8 meses. É só em 1 hectare, por enquanto.

Frutas: muito difícil voltar

Na véspera do anúncio que a Funceme faz nesta quarta-feira, 18, a respeito do que 2017 promete ao Ceará no que se relaciona à temporada de chuvas, o presidente da Abrafruta, Luiz Roberto Barcelos, diz novamente que empresas cearenses da fruticultura que migraram daqui para o Rio Grande do Norte não voltarão no curto nem no médio prazos. No vizinho estado, elas dispõem de melhor oferta de água, o que no Ceará não acontece pelos motivos conhecidos - até o subsolo a sonega para a produção. O prognóstico a ser divulgado hoje pela Funceme, certamente, ampliará a preocupação dos que produzem frutas.

Compras

Vem ai nova Cooperativa de Compras - agora para as empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará (Sinconpe). Seu objetivo foi apresentado ontem na Fiec em reunião da entidade. Ela será uma Central de Negócio e reduzirá custos na compra de areia, cimento e asfalto.

Bom

Pecnordeste

Com inverno ou sem ele, já está decidido: o Pecnordeste, que é o Seminário Nordestino de Pecuária, será realizado de 6 a 8 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. Promoção da Faec.

Ruim

Inacabado

Está pior o cenário do inacabado IV Anel Viário. Desde o seu início na BR-020 até a CE-040, que liga Fortaleza a Eusébio, uma fila interminável de veículos revela a quantas anda o Dnit no Ceará.

Livre Mercado

Feita pela Agência 96, de SP, com o objetivo de apurar o comportamento dos consumidores em supermercados neste tempo de crise, a pesquisa "Shopper, Supermercado e Promoção" levantou o seguinte: 86% preparam lista de compras, mas só 11% a seguem fielmente (11%, os de renda mais alta, só compram o que está listado). Para 61% dos consumidores, comprar é "uma obrigação"; para 39%, "uma atividade prazerosa"; 18% a consideram uma "atividade de lazer" - 9%, "um passatempo".