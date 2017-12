Egídio Serpa

01:00 · 15.12.2017

Preguiçosos (trabalham só três dias na semana) e sem compromissos com o País (aprovarão neste mês projetos que elevarão em mais R$ 50 bilhões o já elevado rombo das contas públicas), os deputados federais decidiram que só votarão a proposta de Reforma da Previdência em fevereiro. Resultado: o dólar no mercado paralelo disparou e chegou ontem a R$ 4,09 por R$ 1. Haverá, daqui até fevereiro, uma penosa expectativa, que terá alto custo. Agências de risco poderão rebaixar de novo a nota do Brasil, que fechará o ano com déficit orçamentário de R$ 159 bi - ou mais, se continuar a farra dos deputados - os do Ceará no meio. A oposição celebra: para ela quanto pior, melhor. Ou o eleitor cassa os políticos de hoje, pelo voto, ou o Brasil será transformado no novo RJ.

Emplacados

Julinho Ventura, sócio e diretor da Jangada Renault, que acaba de vender 250 Sandero para a Brisanet, revela: os carros, todos OKm - serão entregues na sede da empresa, em Pereiro, e com as placas daquela cidade. A Brisanet está na ponta de TI.

Suíno e ovino

Um consultor do Sebrae do Ceará sugere: um bom negócio é investir na criação de suínos e ovinos. No Brasil o consumo anual de carne suína, por pessoa, é de só 15 quilos. O de carne ovina é de apenas 1 quilo. Na Europa, esse consumo é de 50 quilos.

TAP

Informa o Victoria, que é o programa de milhagens da TAP: desde ontem, 14, o cliente que resgatar viagens que iniciam no Brasil tem um desconto em milhas de até 17% em relação aos clientes que iniciam viagens em outros países. Aproveitem!

Unimed

Orestes Pullin, presidente da Unimed Brasil, visitou ontem a Unimed Fortaleza, um dos melhores planos de saúde do País. Hoje, ele visita a Unimed Ceará, onde será saudado pelo Coral das Crianças da Associação Nossa Casa Mãe África.

Anel Viário: boa esperança



Concentrados nas alças dos viadutos da CE-065 (que leva a Maranguape) e da CE-060 (que vai para Redenção), os serviços de duplicação do Anel Viário de Fortaleza ganharam um ritmo mais intenso. Nesses dois locais, o consórcio Torc-Via, responsável pela obra, está movimentando máquinas e equipamentos na construção das alças dos viadutos. Quando isso estiver pronto - daqui a 4 meses, numa previsão bem otimista, será liberado todo o trecho de concreto já duplicado. O Anel Viário - entre a BR-040 e a BR-116 - é o pior trecho rodoviário do Ceará. Gasta-se até 60 minutos para percorrê-lo. O suplício será reduzido.

Na Ásia

Presidente da Comissão Nacional de Fruticultura do Ministério da Agricultura, Luiz Roberto Barcelos (foto), que também é presidente da Abrafruta, reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que apoia o esforço do Mapa no sentido de abrir mercado na Ásia para fruta brasileira.

Bom

Jericoacoara

Para a revista Forbes, que entre outras coisas publica todo ano a lista dos mais ricos do mundo, a praia de Jericoacoara, no Ceará, é um dos 15 melhores destinos turísticos do mundo. Acredite.

Ruim

Funerária

Uma grande empresa do setor, a Funerária Paz Eterna precisa - e rapidamente - trocar o endereço de sua unidade de Maranguape. Exígua, sem ventilação, serve para tudo, menos para funerária.

Livre Mercado

Organização com sede em Fortaleza, a rede de Farmácias Pague Menos confraternizou com os seus fornecedores os bons resultados deste exercício de 2017. A rede tem hoje 1.061 lojas em todos os estados do País. Na oportunidade, foi entregue o "Prêmio Novas Conquistas", concedido anualmente pela direção da Pague Menos às empresas que mais contribuíram para a evolução dos negócios da rede. A Microcity - que fornece Tecnologia da Informação - foi eleita empresa destaque em 2017!