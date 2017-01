Egídio Serpa: Presídio: atenção no Ceará

00:00 · 09.01.2017

Tornar transparente e bem clara a gestão pública nos três níveis de Governo - o federal, o estadual e o municipal - passou a ser não só uma obrigação legal mas principalmente moral nestes tempos de Lava Jato e de prisão de poderosos. A sociedade que dá suporte a tudo com seus impostos, exige - hoje mais do que nunca - em primeiro lugar, que sejam honestos os gestores e agentes públicos - presidentes da República, governadores, prefeitos, secretários, vereadores, deputados e senadores, principalmente. E que, nas relações com empresários, seja o interesse coletivo o alvo exclusivo das partes. Misturar o público com o privado é o passo inicial para o malfeito. A rebelião de presos no Amazonas, por exemplo, começa a ter repercussão no Ceará, o que exige atenção da Sejus.

Cidades Jesualdo Farias (foto), ex-reitor da UFC, será secretário de Cidades do governo Camilo Santana. Ele pretende ter ao seu redor alguns especialistas na área de transportes.

Rio São Francisco

Informa a Funceme: ela, por meio de convênio com a Agência Nacional de Águas (ANA), fornecerá subsídios ao Plano de Gestão Anual do Rio São Francisco, que inclui o Projeto de Integração de Bacias. Em tempo: o Ceará, com a conclusão do projeto, será usuário do S. Francisco.

"Tauaia"

Tamanha é a presença de executivos tauaenses no novo governo municipal de Caucaia, que 6ª feira, 6, nos corredores da Assembleia Legislativa, em recesso, os poucos deputados vistos por lá já chamavam o vizinho município de "Tauaia".

Joongbo: a Europa atesta

Empresa cearense com fábrica no Eusébio, a Joongbo transmite uma boa nova: o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de Lisboa e o Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção (Itecons) da Universidade de Coimbra emitiram laudos atestando que o isolante acústico produzido pela Joongbo reduz em até 96% os ruídos que se registram entre apartamentos de prédios residenciais. O produto, de 10 mm, atende à Norma 15575 da ABNT, diz o diretor da Joongbo, Gervásio Pegado Filho.

Filme

Será tema de filme a vida empresarial do cearense Vilmar Ferreira (foto), sócio majoritário da Aço Cearense. Produzido pela Escola de Insights -cujo site na web é meusucesso.Com, o filme terá pré-estreia no próximo dia 16 no Cinépolis JK, do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Depois, em Fortaleza.

Bom

Na praia

Um dos pontos mais antigos de encontros da boemia cearense, o restaurante Estoril passará de novo por reforma para ser sede da Secretaria de Turismo da PMF. Bem na Praia de Iracema.

Ruim

Chuvas

Oficina de conserto: o anúncio que a Funceme fará no próximo dia 18 sobre a estação de chuvas para este 2017 abrangerá o período de janeiro a maio, e não de janeiro a março, como saiu.

Livre Mercado

Executivos cearenses que se reuniram em almoço no fim de semana elogiavam o jovem presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho, reeleito presidente da casa com os votos da unanimidade dos seus 43 vereadores. Um dos executivos, porém, perguntou: "Para que servirá essa unanimidade? Para reduzir os custos de manutenção da Câmara de Vereadores, que são caros? Ou apenas para garanti-los, como parece ser o caso?" E ajuntou: "É dos jovens que devem vir as mudanças".