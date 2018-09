Egídio Serpa

01:00 · 22.09.2018

Dos presidenciáveis com chance de vencer a eleição de outubro, qual deles terá mais chance de apresentar e aprovar o amargo menu de reformas de que o País precisará para sair da crise em que está mergulhado desde 2015? O líder das pesquisas tem divergência pública com seu assessor econômica, que prometeu recriar a CPMF, irritando o candidato. Os que lutam pelo segundo lugar deixam dúvidas sobre a Reforma da Previdência, prioridade máxima para o conserto das contas públicas, e da CLT, que simplesmente eles prometem revogar. É por isto que se alargam as desconfianças. Candidato que promete crédito para o consumidor nesta hora de crise financeira pratica o populismo irresponsável. Resumo: está difícil, pelas pesquisas de hoje, eleger o melhor dos candidatos.

Três Corações

Com sede no Eusébio e especializado em alimentos agrícolas, o Grupo Três Corações será um dos homenageados, na categoria Agroindústria, do Prêmio LIDE, a ser entregue hoje em Ribeirão Preto no 7º Fórum LIDE de Agronegócios.

Farmácias

Há cerca de 800 farmácias em funcionamento em Fortaleza. Cerca de 200 são da rede Pague Menos - revela um executivo do setor. Mais de 80 são da Extrafarma. No Estado do Ceará, segundo a mesma fonte, operam perto de três mil farmácias.

Betânia

Produtores cearenses de leite bovino, com fazendas no Vale do Jaguaribe, já usam o aplicativo criado pela Betânia Lácteos por meio do qual controlam tudo - desde a produção à venda e ainda o valor creditado. A tecnologia chega ao curral da pecuária.

Abertura

Eliardo Vieira, sócio da KPMG em Fortaleza, vê com bons olhos a movimentação de mais empresas cearenses na direção da abertura do capital, implantando a governança corporativa. Neste ano, em apenas seis meses, duas foram à Bolsa.

Fruticultura e a burocracia

Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas e sócio-diretor da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melões do Brasil, revela: a China - o maior mercado mundial - quer importar as frutas brasileiras. Mas também deseja, em contrapartida, mandar para cá suas peras e maçãs. Há um obstáculo burocrático no meio do caminho: ao Ministério da Agricultura falta pessoal para acelerar as análises de risco de pragas. O próprio Mapa reconhece: há 600 pedidos de análise na fila, mas o Ministério só tem capacidade de analisar seis por ano. A floricultura - a do Ceará no meio - também sofre as mesmas demoras.

Tchau!

Dados da empresa global de pesquisa de mercado New World Wealth revelam: dois mil milionários brasileiros deixaram o País, levando sua fortuna. O Brasil ficou no top 10 de países com maior fuga de indivíduos donos de US$ 1 milhão ou mais em ativos, somando 12 mil "emigrantes milionários" desde 2015.

Bom

Mulheres

Mila Ary, empresária cearense dona da Empório Brownie, fará parte do Programa Winning Women, iniciativa da EY (ex Ernst & Young), que apoia mulheres empreendedoras.

Ruim

Eleições

Pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas apurou: 53% dos consumidores brasileiros têm uma percepção negativa a respeito das eleições presidenciais de7 de outubro.

Livre Mercado

Atenção para o que está a dizer o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cujo Prognóstico Climático de Primavera (que começa neste sábado): há 60% de chance de ocorrer o El Niño até o início do verão, em janeiro. Para a região Nordeste, o prognóstico diz: "Predomínio de áreas com maior probabilidade de chuvas próximas à média ou ligeiramente abaixo durante a estação. O Inmet ressalta que o trimestre de outubro a dezembro é o mais seco da parte leste do Nordeste". Acautelemo-nos.