Egídio Serpa

00:00 · 07.04.2017

Há um impasse na Praia do Futuro, ponto turístico da cidade e fonte geradora de emprego e renda para milhares de pessoas. Por decisão do Tribunal Federal da 5ª Região, todas as barracas irregulares daquela praia terão de ser derrubadas. Aquela corte acolheu o argumento do Ministério Público Federal segundo o qual aquele espaço, que é público, foi ilegalmente ocupado por atividades econômicas particulares. Recorrerão ao STJ os barraqueiros, que contestarão a decisão com o apelo social de que a sentença causará imediato desemprego de sua mão de obra. É preciso reordenar o uso do solo da Praia do Futuro. Como fazê-lo é a questão que se ergue. O lazer popular pede mais espaço na areia da praia, o que exigirá a redução do número de suas barracas.

Infraero

É no mínimo estranha a intenção da Infraero de - só um mês após o leilão de concessão do Aeroporto de Fortaleza, ganho pela alemã Fraport - querer licitar seu serviço de fornecimento de combustível para aviões. É a Fraport que terá de decidir.

Parangaba

Até o fim deste semestre, serão abertas no Shopping Parangaba as lojas Planeta Bebê, Blepper, Cosbel, Sabor Caseiro e Chica Fulô. E serão expandidas as lojas C.Rolim e Casa Pio. Foram abertas neste ano a Chorophyla, a Fini, a Amávia e a Lubshop.

Senai (1)

Antes de operar, a usina siderúrgica do Pecém teve o apoio do Senai-Ceará, que, de 2015 a 2016, promoveu 17 cursos de áreas diferentes do setor a industrial, dando certificação a 800 pessoas, todas inseridas hoje no quadro de pessoal da CSP.

Senai (2)

Paulo André Holanda, superintendente do Senai, organismo do Sistema Fiec, informa: neste momento, também em parceria com a CSP, estão sendo treinados 350 aprendizes - de quase 11 mil inscritos - em cursos que interessam à siderúrgica.

S. Francisco: Leste e Norte

Festa no Ministério da Integração Nacional, cujo titular Helder Barbalho diz que cumpriu a promessa de que o Canal Leste do Projeto S. Francisco seria inaugurado em março - e foi - e que sua água, neste abril, chegaria a Campina Grande - e chegará. Mas ele também prometera, em maio de 2016, que as águas do S. Francisco chegariam ao Ceará, pelo Canal Norte, em dezembro que passou. Não chegaram em 2016, não chegarão em 2017 e - se for mantida a atual falta de vontade do Palácio do Planalto para com o Ceará, governado pelo PT - não chegarão em 2018, ano de eleição. Eis o negro cenário visto deste abril de 2017.

Placa de aço

Eduardo Parente (foto), CEO da CSP - Companhia Siderúrgica do Pecém, revela que já vendeu placas de aço para a Usiminas. Mas vendas ao mercado interno feitas por empresas instaladas em ZPEs estão limitadas a 20% da produção. Ele torce para que o Congresso autorize logo o aumento para 40%.

Bom

Aço plano

Um dia, a usina siderúrgica do Pecém terá uma unidade para a produção de aços planos. Mas isso é só para daqui a 10 anos, e se o mercado mundial o exigir. Ela segue a produzir placa de aço

Ruim

Sujeira

Há um desafio urgente para a PMF: limpar a cidade. O lixo acumula-se nas ruas e avenidas de todos os bairros. No início da Monsenhor Salazar, carroceiros - a serviço de quem? - sujam tudo.

Livre Mercado

Tornaram-se parceiras a Associação dos Portos de Língua Portuguesa (Aplop) e a direção da Expolog - a exposição e congresso de logística que, anualmente, em novembro, se realiza em Fortaleza. A Aplop reúne 50 associados - todos representantes de portos e terminais privados. Segunda-feira, 10, às 19 horas, o Sindicato da Indústria Metal Mecânica (Simec) fará reunião para ouvir o presidente da Fiec, Beto Studart, e o secretário da SDE, César Ribeiro. Tema: Condomínio Industrial.