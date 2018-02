Egídio Serpa

01:00 · 23.02.2018

Para apresentar a sua nova linha - que ligará o Porto do Pecém, no Brasil, ao de Cingapura, na Ásia, a gigante dinamarquesa Maersk e sua controlada Hamburg-Sud em parceria com a APM Terminals reunirão quarta-feira, 28, no auditório do Bloco de Utilidades do Pecém, todo o time de exportadores e importadores cearenses e de estados nordestinos interessado em utilizar o novo serviço. Pecém será a única escala dos navios da Maersk-Hamburg Sud na viagem de 29 dias entre o Pecém e Cingapura. Para Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, esse novo caminho viabilizará a realização de um sonho: a exportação do melão do Ceará para países da Ásia, principalmente a China. Falta acertar detalhes de como essa exportação será feita. O frete é a questão.

Atum

Restaurantes de Fortaleza, por sugestão da Secretaria de Pesca do Ceará, lançarão a Quarta-feira do Atum, peixe nobre que o Ceará ja captura e beneficia. Data de estreia: 4ª feira, 7 de março.

Água de coco

Terceiro colocado na lista dos estados exportadores de bebidas, o Ceará vendeu ao estrangeiro no ano passado o equivalente US$ 5,1 milhões - 4,9% a menos do que as vendas de 2016. Detalhe: não é a cachaça, mas a água de coco a líder da exportação de bebidas do Ceará.

Exportação

Juntaram-se o Governo do Ceará, o Conselho Nacional das ZPEs e o Ministério da Indústria, que promoverão, hoje, no Crato, seminário destinado a estimular a cultura exportadora nos empresários do Cariri, que tem 1.520 indústrias ativas.

Uma pergunta da oposição

Está o Governo do Ceará em condições de conceder aumento de vencimentos aos seus servidores sem reduzir despesa em algum setor? Esta era a pergunta que ontem, na hora do almoço, faziam políticos da oposição. Para eles, essa decisão é uma faca de dois gumes - o primeiro deles faz tcham, agradando todo o universo de funcionários ativos e aposentados; o segundo faz outro tcham, cortando dotações desta ou daquele secretaria. O importante é ter os R$ 700 milhões necessários neste ano para o aumento. Outra pergunta: e se este não fosse um ano eleitoral?

Concorrência

No próximo dia 3 de maio, começará a operar o Hub da Air France-KLM-Gol no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, com dois voos por semana para Paris e três para Amsterdam. Com aviões novinhos. Concorrência para a TAP que pintava e bordava sozinha no mercado. Nova opção para quem viaja.

Bom

Pimentão

Um especialista na produção de vegetais em estufas passou três dias na Ibiapaba. Qualificou o time de funcionários da Cearosa - que está a dobrar sua produção de pimentões coloridos. Gol!

Ruim

Por que?

Se as autoridades policiais do Ceará sabem quem são e onde estão os líderes das facções criminosas que agem aqui, por que não os prendem? Por falta de homens e armamento não é.

Livre Mercado

Em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Ibaretama e com o Banco do Nordeste, a Federação da Agricultura do Ceará instalou um projeto demonstrativo que, usando energia solar gerada por painéis fotovoltaicos, capta e distribui água de um poço profundo. A unidade está em operação na fazenda Triunfo, onde a Confederação Nacional da Agriocultura e a Embrapa desenvolvem os projeto Biomas Caatinga e Forrageiras do Semiárido. A Faec mostrará tudo em um dia de campo.