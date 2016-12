Egídio Serpa: Os cálculos do ajuste fiscal

00:00 · 20.12.2016

Tarcísio Benevides, geólogo, e Pedro Sobral, engenheiro, leitores desta coluna, calcularam os efeitos do ajuste fiscal que o Executivo encaminhou ao Legislativo cearense. E concluíram: "A alíquota previdenciária passará de 11% para 14%. O aumento efetivo da contribuição do servidor será de 27,77% sobre seu vencimento, e não de 3% como se noticia. Igualmente, a alíquota do ICMS estadual mudando de 17% para 18% resultará numa majoração efetiva sobre o preço dos produtos de 5,88% e não de 1%". O cálculo dos leitores foi submetido à análise de um operador financeiro com atuação permanente no mercado. Ele resumiu a questão em uma frase: "A redução do vencimento dos servidores será de 3%; e o aumento do ICMS será de 1%". Simples assim.

Jeri Airport

Promessa do Governo do Ceará: em junho de 2017 operará o Aeroporto de Jericoacoara. Hoje, estão em processo de licitação todos os seus equipamentos para o controle de voo e recepção e despacho de bagagens. Há previsão de voos comerciais.

Itaueira

Domingo, 18, o programa Bahia Rural, da TV Bahia, afiliada da Globo, mostrou longa reportagem sobre a produção de melão na fazenda baiana da cearense Itaueira, no sertão de Ribeira do Amparo (BA). Emprego para 1.200 baianos.

Imposto

Ex-presidente de um importante sindicato da indústria protesta: "Aos que, com sacrifício, recolhem em dia os impostos, o Governo sonega o agradecimento. Mas, aos inadimplentes, o Governo oferece o Refis e outros benefícios. Não dá!"

No campo

Informa o Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural: em 2016, promoveu 301 cursos de preparação de tratoristas e de capacitação de aplicadores de defensivos agrícolas, algo que o governo deveria oferecer a pequenos produtores rurais cearenses.

Ceará: há gordura a cortar

Da mesma maneira que o FMI monitora seus sócios, o Governo da União, por meio do Tesouro nacional, vigiará a performance dos governos estaduais no que tange à gestão financeira. Antecipando-se, o Governo do Ceará elaborou e enviou ao Legislativo - que deverá aprová-la, ou rejeitá-la nos próximos dias, antes do recesso - um ajuste fiscal que poderia ser mais severo se não fossem os interesses da política. Destacadamente incluído no rol dos poucos estados com equilíbrio financeiro, o Ceará, com o novo ajuste, garantirá a travessia de 2017, um ano tão difícil quanto este. Mas ainda há gordura a cortar.

Hotéis

Presidente do Fortaleza Convention Bureau, Régis Medeiros (foto), ainda feliz com o Prêmio Caio, o maior do turismo nacional, dado ao Ceará como melhor destino para eventos de grande porte - observa um aumento do índice de ocupação do hoteis de Fortaleza para esta alta temporada. "Será boa", diz.

Bom

Educação

Festa em Sobral, citada pela grande mídia nacional como um "case" na área da educação no Brasil. Não é milagre, mas muito trabalho do poder público, dos professores, dos pais e alunos.

Ruim

Natal

O Natal deste ano deve ser o 2º pior em vendas desde 2001 e a perspectiva é que o faturamento retroceda para o nível de 2012, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Livre Mercado

Mil crianças assistidas por nove instituições beneficentes receberão hoje e amanhã presentes do Shopping Benfica. A entrega será feita de 8 às 12 horas. Quase todos os presentes - que serão também distribuídos a filhos de internas do Instituto Penal Feminino - foram doados por clientes das lojas do Shopping Benfica. Para isso, foi criada a "Árvore do Bem" em cujos galhos penduraram-se as cartas das crianças com as sugestões de presentes. Este é o 14º ano dessa promoção, que tem o espírito natalino.