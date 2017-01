Egídio Serpa: Odebrecht e seu esquema

00:00 · 26.01.2017

Descobre-se agora que a Odebrecht, maior empresa empreiteira do Brasil, era também uma organização voltada para o crime, com atuação em vários países, incluindo os EUA - foi ela que construiu o Aeroporto Internacional de Miami. O esquema da Odebrecht era um só: conquistar, por meio de propina, a atenção das autoridades do País para obter delas a vitória nas licitações de obras de infraestrutura. Foi assim no Peru, no Panamá, no Equador, na Colômbia, em Angola e Moçambique. O seu núcleo dirigente está preso na carceragem da PF em Curitiba e o STF deve homologar e liberar para divulgação a delação de seus executivos. Aí virá a verdade sobre os políticos envolvidos com propina. Que a crise da política, prevista para fevereiro, não retarde as reformas.

Dólar

Para os exportadores do Ceará, o real está valorizado além da conta, o que causa prejuízo às exportações. Nos últimos dias, o dólar oscila entre R$ 3,17 e 3,22. "Bom seria que ele oscilasse entre R$ 3,25 e R$ 3,40", opina um exportador de calçados.

Livrarias

Leitor desta coluna chama a atenção para um fato que ele considera significante: na região Oeste de Fortaleza só há uma livraria - a Saraiva do North Shopping, que foi há uma semana aberta. No lado Leste da cidade estão as grandes livrarias nacionais.

Apex

Presidida por embaixador que pouco ou nada conhece sobre a agricultura do País, a Apex - Agência de Promoção das Exportações - decidiu cobrar taxas de mensalidade de empresas exportadoras, sem levar em conta o porte de cada um dos setores.

Via Crucis

Não é fácil no Serasa, SPC e Boa Vista, sair da lista dos negativados por fraude. Há que registrar BO na Polícia, levar cópias dele aos serviços de proteção ao crédito, ir ao Juizado de Pequenas Causas para ação de nulkidade do contrato. E esperar, esperar.

Refinaria virá sem propina

No tempo em que Paulo Roberto Costa chefiava a diretoria de abastecimento da Petrobras e uma gangue que assaltou a empresa em conluio com empreiteiros, os cearenses ouviam falar da Refinaria de Petróleo do Pecém, que consumiria menos do que os US$ 20 bi gastos na pernambucana Abreu e Lima, inacabada. Tudo enganação. Costa foi preso e delatou o esquema corrupto da Petrobras. A refinaria do Pecém poderá agora ser erguida pela Guangdong Zherong Energy (GDZR), estatal chinesa, por apenas US$ 4 bilhões. Sem milagre, mas também sem propina. Esta é pelo menos a expectativa do Governo do Ceará.

Eólica

No dia 5 de novembro do ano passado, a geração de energia eólica bateu recorde no Nordeste, produzindo 5,077 MW médios. Ou seja, naquele dia, 52% de toda a energia consumida na região foram gerados pela força dos ventos. O Nordeste, vale repetir, tem os melhores bancos de vento do mundo.

Bom

Corecon

Lauro Chaves Neto, consultor de empresas e professor, foi eleito presidente do Conselho Regional de Economia. Seu vice é Ricardo Eleutério, professor da Unifor. São sangue novo no Corecon.

Ruim

Ausência

Na crise do sistema penitenciário brasileiro, estranha a ausência de organizações de defesa dos direitos humanos. Nem em Boa Vista, nem em Manaus, nem em Natal elas apareceram até agora.

Livre Mercado

A preocupação generalizada com notícias falsas e desinformação, por parte do público, vai fortalecer o jornalismo profissional em 2017. É o que dizem editores e executivos de veículos de mídia, segundo levantamento do Instituto Reuters (Oxford). Ciro Gomes está sem falar há um bom tempo. "Faz bem, pois este é um momento para a reflexão e não para a falação", aconselha um industrial com assento na Fiec. Faltam cinco dias para o fim de janeiro. No dia 01/02 voltará a política.