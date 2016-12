Egídio Serpa: O Legislativo responsável

00:00 · 29.12.2016

Merece louvor a atitude do Poder Legislativo do Ceará, que se antecipou ao seus iguais dos outros estados e aprovou o ajuste fiscal do Executivo, nele incluído o aumento de 11% para 14% da mensal contribuição do servidor à Previdência estadual - uma medida indispensável à redução do crescimento do seu déficit, que neste 2016 fechará na casa de R$ 1,5 bilhão. No falido Rio de Janeiro, os deputados, boa parte dos quais tem a culpa pelo largo descalabro, não tiveram o desprendimento que sobrou aqui. Está, pois, o Ceará bem habilitado a encarar Henrique Meireles na mesa da negociação de sua dívida com a União. Para começar o também difícil exercício de 2017, está alicerçado o governo cearense: reduziu ainda mais suas despesas para honrar os compromissos.

Mais um

Citado pela revista Forbes como um "caso de sucesso", a rede de restaurantes Coco Bambu, de Afrânio Barreira (foto), absorveu o Dom Pastel, que agora se chama Dom Pastel Coco Bambu.

Diferença

Na opinião do governador Camilo Santana, o Tribunal de Contas do Estado (TCE), que assumiu as tarefas do extinto TCM, deve sempre ter pelo menos um juiz com lastro na gestão pública. "Ele saberá diferenciar a decisão por necessidade de um ato por irresponsabilidade", diz.

2018

De um grande empresário industrial sobre a eleição de 2018, que começa a chegar: "Tenho a boa impressão de que Tasso Jereissati será o candidato da oposição ao Governo do Estado". TJ tem repetido que não quer mais administrar contas públicas.

Ceará: como fazer mágica

Revela o governador Camilo Santana: todos os meses, a folha do pessoal ativo e dos aposentados e pensionistas consome uma montanha do tamanho de R$ 750 milhões. Essa folha representa 44% de todo o Orçamento do Governo do Estado do Ceará, que neste minguante 2016 fechará sua receita tributária na casa dos R$ 9 bilhões. É preciso lembrar - acentua Camilo Santana - que 25% dessa receita são todos os meses automaticamente transferidos, limpinhos, para os municípios. Sobra pouco para o custeio da máquina e investimentos. Governar é fazer mágica.

Mundial

Quando se pensava que tudo já se havia descoberto sobre a teia corruptora da Construtora Odebrecht, o Ministério Público da Suíça revela: a empresa brasileira mantinha uma rede mundial de contas só para pagar propina. Começou a Lava Jato investigando um posto de gasolina em Brasília.

Bom

Eixão

Mais um passo no sentido de melhorar o abastecimento de água à Região Metropolitana de Fortaleza: hoje, inaugura-se o sistema de integração do açude Pacajus ao Eixão das Águas.

Ruim

Carestia

Reclamam os turistas e também os residentes: barracas da Praia do Futuro subiram os preços do caranguejo e da cerveja. Sempre acontece assim nas chamadas altas estações turísticas. Oh!!

Livre Mercado

Todos - autoridades do governo do Estado, empresários da indústria e, principalmente, da agropecuária, pequenos produtores rurais e prefeitos municipais - estão nessa antevéspera do Ano Novo de olho voltado para o céu em busca de sinais de chuva. O próprio secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, a quem cabe encaminhar soluções para a eventualidade de mais um ano de seca, confessa que está permanentemente "observando o tempo" no computador da Funceme.